Um Deutscher oder Deutsche zu werden – dafür ist derzeit noch ein langer Atem nötig. Acht Jahre lang müssen Migrantinnen und Migranten vorher in Deutschland leben. Zu lange, befand die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP schon bei den Verhandlungen über den Koalitionsvertrag und nahm sich Erleichterungen vor.

Nun hat das Kabinett den von Innenministerin Nancy Faeser (SPD) vorgelegten Gesetzesentwurf beschlossen. In diesem ist eine deutliche Verkürzung der Frist vorgesehen. Der deutsche Pass winkt künftig schon nach fünf Jahren. Ist jemand besonders gut integriert, engagiert sich etwa ehrenamtlich, dann kann die Einbürgerung auch schon nach drei Jahren erfolgen.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) legte das Gesetz vor. IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

Zum Vergleich: In Österreich ist vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft mindestens ein zehnjähriger rechtmäßiger und ununterbrochener Aufenthalt nötig. Bei EU-Bürgerinnen und -Bürgern sind es nur sechs Jahre.

Weiterhin Hürden

Mit dem neuen Einbürgerungsgesetz will die deutsche Regierung die Zuwanderung von Fachkräften attraktiver machen. "Wir wollen, dass Menschen, die längst Teil unserer Gesellschaft sind, unser Land auch demokratisch mitgestalten können", sagt Faeser.

Sie betont aber auch, dass es weiterhin Hürden gibt: "Wer unsere Werte nicht teilt, kann kein Deutscher werden." Und: "Wer die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben will, muss für sich selbst und seine Familie sorgen können." Eine Einwanderung in die Sozialsysteme will die Ampelkoalition nämlich verhindern.

Ausnahmen soll es aber für Gastarbeiter aus den Siebzigerjahren und Familien mit minderjährigen Kindern geben, in denen ein Elternteil in Vollzeit arbeitet. Rund 14 Prozent der Menschen, die in Deutschland leben, haben keinen deutschen Pass, das sind etwas mehr als zwölf Millionen Menschen. Davon leben rund 5,3 Millionen seit mindestens zehn Jahren in Deutschland. Die Regierung will künftig auch doppelte Staatsbürgerschaften erlauben.

Einfach zum Standesamt

Am Mittwoch hat das Kabinett auch noch ein anderes, viel diskutiertes Vorhaben auf den Weg gebracht, das sogenannte "Selbstbestimmungsgesetz", das das "Transsexuellengesetz" aus dem Jahr 1980 ablösen soll. Dieses hatte das Bundesverfassungsgericht zuvor als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar erklärt.

Bisher mussten Betroffene, wenn sie Vornamen und Geschlecht beim Standesamt ändern wollten, ein psychologisches Gutachten vorlegen, zudem war eine gerichtliche Entscheidung erforderlich. Dieses Verfahren war nicht nur langwierig und kostspielig, die Betroffenen mussten dabei auch sehr intime Fragen beantworten.

Dies fällt, wenn das Gesetz in Kraft ist, weg. Künftig reicht für einen neuen Eintrag eine Erklärung beim Standesamt. Um häufige Änderungen bei einer Person zu verhindern, gilt nach einer Neuregistrierung eine einjährige Sperrfrist für weitere Änderungen.

Die oppositionelle Union kritisiert beide Gesetzesvorhaben massiv. Sie wirft der Ampel vor, beim neuen Staatsbürgerschaftsrecht die falschen Prioritäten zu setzen. "Eine schnell erreichbare deutsche Staatsbürgerschaft wird zusätzliche falsche Migrationsanreize setzen", sagt Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef im Bundestag.

Beim Selbstbestimmungsgesetz sorgen sich CDU und CSU um Frauenrechte. Sie fürchten, dass Männer in Schutzräume von Frauen (etwa in Frauenhäusern oder auch Saunen) eindringen könnten. Dazu meint die Antidiskriminierungsbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Ferda Ataman: "Kein Mann muss seinen Geschlechtseintrag ändern lassen, um in Deutschland eine nackte Frau zu sehen." (Birgit Baumann aus Berlin, 23.8.2023)