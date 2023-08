Jasmin Shahali (vorne) spielt in Nava Ebrahimis "Sechzehn Wörter" die Hauptrolle, die junge Frau Mona, die in den Iran reist. Anna Stöcher

Auf den Spielplänen gebe es ja nur mehr Romanadaptionen zu finden, wird konstant geklagt. Das Theater IG Fokus ging deshalb schon 2018 in die Offensive und deklarierte sich bei seiner Gründung präventiv als Gruppe, die sich gezielt mit Romanstoffen auseinandersetzen möchte. Und sie hat es damit 2020 auch zu einer Nestroypreis-Nominierung geschafft – mit Daniel Wissers Roman Königin der Berge.

Weiteres Markenzeichen des von Margit Mezgolich (Regie) und Petra Strasser (Schauspiel) gegründeten Theaters IG Fokus sind Spielstätten abseits üblicher Bühnen sowie eine intime Aufführungssituation von nur wenigen Dutzend Menschen im Publikum. Die neue Produktion Sechzehn Wörter feiert am Samstag Uraufführung in der Zacherlfabrik in Wien-Döbling, wobei hier Schauplatz und Romanstoff miteinander korrespondieren. Denn die Wiener Zacherlfabrik trägt ihres geschäftstüchtigen Gründers Johann Zacherl wegen ein bemerkenswert orientalisches Antlitz – dieses sollte den aus Tiflis importierten und vor Ort verarbeiteten Rohstoff zur Insektenbekämpfung nach außen hin beglaubigen.

Übereifrige Integration

Um eine Reise in den Orient geht es auch in Nava Ebrahimis nun von Mezgolich erstinszeniertem Debütroman aus dem Jahr 2017. Die später zur Bachmannpreis-Trägerin avancierte deutsch-iranische Schriftstellerin mit österreichischem Wohnort (Graz) schildert darin die Konfrontationen einer jungen, im Westen sozialisierten persischen Frau (Jasmin Shahali) mit ihren familiären Wurzeln.

Es geht um die Kluft und die Brücken zwischen den Kulturen, um die jeweils eigene, zuweilen wechselnde Perspektive, um übereifrige Integration und eine abenteuerliche Familiengeschichte. (Margarete Affenzeller, 24.8.2023)