Das Höchstgericht entscheidet voraussichtlich in diesem Herbst, ob die ORF-Gremien verfassungskonform und ausreichend unabhängig zusammengesetzt sind. Einer der ORF-Stiftungsräte, Heinz Lederer von der SPÖ, sieht vor der öffentlichen Sitzung der Höchstrichterinnen und Höchstrichter im STANDARD-Gespräch ebenfalls Reformbedarf in der ORF-Aufsicht. Und nicht nur dort: Der ORF selbst habe einiges zu tun, um den ORF-Beitrag von allen ab 2024 zu rechtfertigen.

Staats- und regierungsnah

Das rot regierte Burgenland hat beim Verfassungsgerichtshof beantragt, die Besetzung der ORF-Gremien zu prüfen. Der Verdacht: zu viel Staats- und Regierungsnähe in Publikums- und Stiftungsrat, um dem Verfassungsgesetz über die Unabhängigkeit des Rundfunks und der Judikatur über die Menschenrechtskonvention zu entsprechen.

Die Mehrheit in beiden Gremien wird regierungsnah besetzt. Im Pu­blikumsrat bestimmt gar der Bundeskanzler oder eine Medienministerin die Mehrheit der Mandate. Im Stiftungsrat besetzen Regierung, Parteien, Landesregierungen und Pu­blikumsrat den Großteil der ­Mandate.

To-do-Liste vor ORF-Beitrag: Stiftungsrat Heinz Lederer. APA/GEORG HOCHMUTH

Die ÖVP hat dank des aktuellen Bestellungsschlüssels eine alleinige Mehrheit im Stiftungsrat, die über die ORF-Führung entscheidet, Budgets, Programmschema und unternehmerische Fragen. Eine Reform der Gremien lehnte die ÖVP in den Verhandlungen über die im Sommer mit den Grünen beschlossene ORF-Novelle ab, die den ORF-Beitrag ab 2024 bringt.

Auch die neue Finanzierung des ORF hat der Verfassungsgerichtshof notwendig gemacht: Er hob die GIS wegen ihrer nicht verfassungskonformen Ausnahmen für Streamingnutzung mit Ende 2023 auf. Ähnlich könnte es bei den Gremien laufen.

ORF-Stiftungsrat und Kommunikationsberater Heinz Lederer kann sich einen deutlich kleineren Stiftungsrat statt der derzeit 35 Mitglieder vorstellen. Damit könnte er als Aufsichtsrat mit ähnlichen Kom­petenzen wie bisher "effizienter" arbeiten.

Ewiges Länderspiel

Bisher scheiterte eine Verkleinerung des Stiftungsrats am dringenden Wunsch aller Bundesländer, mit je einem Mandat vertreten zu sein – die ORF-Landesstudios sind ihnen ja wichtige mediale Bühne. In den 2010er-Jahren überlegten rote Medienminister drei rotierende Mandate für die Bundesländer im Stiftungsrat. Die ÖVP regiert gemeinhin in mehr Bundesländern.

Lederer hinterfragt auch, ob die vom Gesetz vorge­gebenen gesellschaftlichen Gruppen noch repräsentativ sind. Auch Losentscheid für einen Teil der Mandate in einem womöglich größeren Publikumsrat könne man, auch wenn er skeptisch klingt, diskutieren. Dass dort Kanzlerin oder Medienminister wie bisher die Mehrheit bestimmen, sei "nicht sinnvoll", sagt Lederer.

Reformpaket verlangt

Vorschläge zur Gremienreform sind eines von fünf Reformthemen, die Lederer dem ORF und seiner Führung auf die To-do-Liste setzen will, bevor der ORF-Beitrag mit 2024 auf Österreich zukommt.

Reformbedarf beim Programm sieht der Stiftungsrat – dem für ­Zahlende wahrnehmbaren Produkt. "Davon hängt das Wohl und Wehe des ORF ab", sagt Lederer, aber: "Mir fehlt der Glaube, dass wir vor Jahreswechsel eine neue Radioflottenstrategie umgesetzt haben, einen neuen Club 2, eine neue Jugendsendung, neues Community-Building bei Ö3."

"Effizienzreform" nennt Lederer seine Forderung nach strategischer, aber effizienter Nachbesetzung von 600 bis 700 Pensionierungen in den nächsten Jahren.

"Neue Allianz und Partnerschaft"

Der Stiftungsrat verlangt, ein vierter Punkt, "eine neue Allianz und Partnerschaft" mit den privaten Medienhäusern, um den Medienstandort zu sichern. Lederer denkt etwa an eine "neue Plattform" von ORF und Zeitungen im Bereich künstliche Intelligenz.

Lederer drängt im Gespräch mit dem STANDARD neuerlich auf eine "Transparenzreform". Der ORF müsse dem ORF-Gesetz zuvorkommen mit der Offenlegung in Gehaltsklassen. Er ist aber gegen namentliche Offen­legung von Gehältern ab 170.000 Euro im Jahr, wie es das neue Gesetz vorsieht.

Der von der SPÖ entsandte Stiftungsrat verlangt die Prüfung und Neugenehmigung aller Nebentätigkeiten von ORF-Mitarbeitern, ein neues, "unabhängiges Gremium" solle diese bewerten. Zudem fordert er einen "Kassasturz" bei externen Beraterverträgen und die "Durchsetzung" strenger Social-Media-Richt­linien für das ORF-Personal. (Harald Fidler, 24.8.2023)