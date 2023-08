Trifft Anstalten für neue Taten: Mick Jagger peilt gemeinsam mit den Rolling Stones die Veröffentlichung eines neuen Albums an. Vianney Le Caer/Invision/AP

London - Die Rolling Stones scheinen unmittelbar vor der Veröffentlichung eines neues Albums zu stehen. Es wäre die erste Platte mit neuem Material seit A Bigger Bang (2005) - sieht man von den Blues-Covern auf Blue & Lonesome (2016) ab. Eine Anzeige für das fiktive Glasreparaturunternehmen "Hackney Diamonds" in der Londoner Lokalzeitung Hackney Gazette befeuert Gerüchte über ein 31. Studioalbum der britischen Rockband um Frontman Mick Jagger (80). Die Anzeige spielt auf die Stones-Hits Satisfaction, Gimme Shelter und Shattered an.

"Unser freundliches Team verspricht Ihnen Satisfaction. Wenn Sie Gimme Shelter sagen, werden wir Ihre shattered Fenster reparieren" ("Our friendly team promises you satisfaction. When you say gimme shelter we'll fix your shattered windows"), heißt es in der Annonce. Auch weitere Indizien in der Anzeige weisen auf die Stones hin, wie die BBC berichtete.

So ist der Punkt über dem "i" eine Mini-Version des berühmten Lippenlogos der Band. Das angebliche Geschäft wurde 1962 gegründet, im selben Jahr wie die Band. Schließlich ist der Name "Hackney Diamonds" in derselben Schriftart gehalten wie das Album Some Girls von 1978. Daher wird vermutet, dass dies der Name der Neuerscheinung sein wird. "Hackney Diamonds" sei ein lokaler Slangbegriff für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, betonte die BBC.

Bei der Anzeige ist eine Londoner Telefonnummer als Kontakt angegeben. Ruft man an, ist eine Ansage zu hören: "Willkommen bei Hackney Diamonds, Spezialisten der Glasreparatur. Wir öffnen Anfang September, Mare Street, E8. Registrieren Sie sich für einen Anruf unter www.hackneydiamonds.com. Kommt schon!" Die Mare Street ist eine echte Straße im Londoner Bezirk Hackney, dort befindet sich unter anderem das Theater Hackney Empire. (APA/red, 23.8.2023)