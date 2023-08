Noch ein paar Kickl-Sommergespräche-Nachwehen: Der Leitartikler des Kurier findet, dass der FPÖ-Chef "teilweise auch sehr ruhig, besonnen – fast staatsmännisch – argumentiert" habe.

FPÖ-Chef Herbert Kickl im Sprechzimmer 23 des Parlaments, wo der ORF seine Sommergespräche aufzeichnet. APA/ROLAND SCHLAGER

Wie man’s nimmt. Herbert Kickl hat ausnahmsweise nicht herumgeschrien und allen anderen – den Regierenden, den anderen Parteien, den Liberalen, den "Eliten" – gedroht, sie würden schon sehen, was ihnen passiert, wenn er einmal an der Macht ist. Nein, der staatsmännische Kickl hat nur alle rechtspopulistischen Lieblingsthemen abgespult: den Klimawandel geleugnet, Corona verharmlost, einen EU-Austritt in den Raum gestellt, eine Art Zwangssystem für ausländische Arbeitskräfte angekündigt ("Gastarbeiter ist ein schönes Wort"), die rechtsextremen Identitären gelobt und eine "Staatskrise" heraufbeschworen, sollte der Bundespräsident die Frechheit besitzen, ihn nicht als "Volkskanzler" anzugeloben. Sonst eh nichts.

Leute mit zeitgeschichtlichem Wissen konnten abermals feststellen, dass Kickl Nazi-Vokabular verwendet. "Das System", "die Systemparteien", das kennen wir aus unzähligen Äußerungen. Desgleichen der völkische Grundton ("totale Hinwendung zur heimischen Bevölkerung"). Neu war jetzt die Verwendung eines zentralen NS-Begriffs für die EU: "Das wäre dann ja ein tausendjähriges Reich."

Diese verzweifelte Suche nach dem Staatsmann in Kickl ist komisch und tragisch zugleich. (Hans Rauscher, 23.8.2023)