Liebe Leserin, lieber Leser,

der verurteilte Betrüger Billy McFarland ist zurück und verkauft wieder einmal Tickets für ein höchst fragwürdiges Festival. Die Idee dazu kam ihm in Einzelhaft, wie er in einem am Dienstag veröffentlichten Video erklärte. Die erste Tranche der Tickets um 499 Dollar das Stück will McFarland bereits verkauft haben.

Außerdem haben wir heute mal wieder einen Geniestreich aus Elon Musks Denkwerkstatt im Programm: Nun ist der Milliardär draufgekommen, dass es eigentlich schon nicht schlecht wäre, wenn verifizierte User ihre Identität bestätigen müssten. In Zukunft will Musk also unsere Ausweise sehen.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen eine spannende Lektüre!

Desaströses Fyre Festival soll in die zweite Runde gehen

Elon Musk will sein Chaos bei X aufräumen und verlangt nun Ausweise

Trailer zu "Call of Duty", "Starfield" und "Mortal Kombat" deuten einen heißen Gaming-Herbst an

Chinesischer Tech-Konzern Xiaomi kommt mit Elektroauto-Plan voran

Testen Sie Ihr Wissen über die Gamescom und die Gaming-Welt