Moskau - Die russische Justiz will am Donnerstag über das weitere Schicksal des wegen Spionageverdachts festgenommenen US-Journalisten Evan Gershkovich entscheiden. Dies teilte eine Sprecherin des zuständigen Gerichts in Moskau am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP mit. Laut Gerichtsunterlagen soll "die Verlängerung der Haftperiode" geprüft werden. Gershkovich war am 29. März während eines Reportage-Einsatzes im russischen Jekaterinburg festgenommen worden.

Wurde wegen Spionagevorwürfen in Russland verhaftet: Evan Gershkovich. Foto: Reuters / Wall Street Journal

Dem Reporter des "Wall Street Journal" wird unter anderem vorgeworfen, Informationen über die russische Rüstungsindustrie gesammelt zu haben. Der Reporter, seine Familie, sein Arbeitgeber und die US-Behörden weisen die Spionage-Anschuldigungen zurück. Seit seiner Festnahme befindet sich der Reporter in Untersuchungshaft in einem Moskauer Gefängnis. Er ist der erste ausländische Journalist, der seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion in Russland wegen Spionageverdachts festgenommen wurde. (APA, AFP, 23.8.2023)