Das Busseln hatte bei Marc Terenzi und Verena Kerth in Hamburg offensichtlich Pause. IMAGO/Eventpress

Es muss allerhand los gewesen sein in Hamburg. "Erst wurde gebechert, dann geprügelt – Gewaltdrama um Deutschlands wildestes Trash-TV-Paar!", das weiß die "Bild"-Zeitung zu berichten. In Feierlaune waren die deutsche Radiomoderatorin und Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin Verena Kerth, die einmal mit dem ehemaligen Bayern-Torwart Oliver Kahn zusammen war, und ihr Partner, Marc Terenzi, den man auch als Ex der Sängerin Sarah Connor kennt. Und ebenfalls aus dem RTL-Dschungel.

Nach der fröhlichen Party auf dem Hamburger Kiez sollen Gäste des Hamburger Hotels The George so lautes "Gepolter und Geschrei" gehört haben, dass die Polizei gerufen wurde. Diese leitete gegen Kerth und Terenzi ein Verfahren wegen "wechselseitiger Körperverletzung" ein. Der Sänger kam mit 2,2 Promille in eine Ausnüchterungszelle, wo er später – laut "Bild" – von einer "bekannten Rotlichtgröße" abgeholt wurde. Diese ist auf einem Foto mit Handtäschchen und Koffer zu sehen.

Turteln auf Instagram

Aber auch Kerth hatte noch mit der Polizei zu tun. Nach ihr wurde wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer und des Verdachts der Zechprellerei gefahndet.

Es ist nicht das erste Mal, dass über die beiden im Zusammenhang mit körperlicher Gewalt berichtet wird. Aber man verträgt sich schon wieder. Bei Instagram postete Kerth nach dem Vorfall erneut Inniges mit Terenzi und schrieb dazu: "In Hamburg ist ja immer was los, das Einzige, was heute richtig einschlägig war, ist mal wieder die Berichtserstattung."

Auf den Spuren von Uli Hoeneß

Keine Party hingegen gibt's jetzt erst einmal für Alfons Schuhbeck. Der ehemalige deutsche Starkoch hat am Mittwoch in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech (Bayern) seine Haftstrafe angetreten. Er war im Oktober 2022 wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden.

Alfons Schuhbeck war früher einmal eine Lichtgestalt und kochte auch für den FC Bayern München. APA/dpa/Sven Hoppe

In Landsberg saß auch schon Ex-Bayern-München-Präsident Uli Hoeneß ein – ebenfalls wegen Steuerhinterziehung. Aktuell sucht die JVA übrigens einen Koch. Schuhbeck kommt dafür aber nicht infrage, denn den Job muss ein Externer übernehmen, keiner der Gefangenen. (bau, 24.8.2023)