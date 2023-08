Im Vergleich zum Vorjahr haben doppelt so viele Schülerinnen und Schüler das Fach Ethik gewählt. imago images/photothek

Wien – Die Zahl der Schüler, die statt des Religionsunterrichts den Ethikunterricht besuchen, hat sich im vergangenen Schuljahr auf 35.065 erhöht. Gegenüber dem Schuljahr 2021/22 (17.935) bedeutet das laut der Beantwortung einer Anfrage der SPÖ durch Bildungsminister Martin Polaschek eine Verdoppelung, wie "Heute" berichtete. Damit besuchten 26,2 Prozent aller Schüler der neunten und zehnten Schulstufe den Ethikunterricht.

Meiste Ethik-Beleger in Wien

Die Verdoppelung erklärt sich vor allem dadurch, dass im vergangenen Schuljahr der Ethikunterricht nicht mehr nur in der 9. Schulstufe als Alternative zum Religionsunterricht möglich war, sondern auch für Schüler und Schülerinnen der 10. Schulstufe. Ethikunterricht als Ersatzfach wurde im Schuljahr 2021/22 ins Regelschulwesen überführt. Zur Teilnahme daran wurden zu Beginn nur die Schüler der neunten Schulstufe verpflichtet, die nicht am Religionsunterricht teilnahmen. Im vergangenen Schuljahr folgte die 10. Schulstufe, der Endausbau soll 2024/25 (AHS) bzw. 2025/26 (BMHS) erreicht sein.

Aber auch in prozentuellen Zahlen erhöhte sich der Anteil derjenigen, die statt Religion Ethik wählten, etwas – und zwar von 24,9 auf 26,2 Prozent. Im vergangenen Schuljahr war der Anteil der Ethik-Beleger mit 38,3 Prozent in Wien am höchsten. Die wenigsten Schüler und Schülerinnen entschieden sich im Burgenland für diese Möglichkeit (15,5 Prozent). (APA, 23.8.2023)