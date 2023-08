Kapitän Guido Burgstaller ist überzeugt, "dass im Fußball nicht immer der Stärkste gewinnt". Insofern glaubt er mit aller Entschlossenheit an Rapid. APA/GEORG HOCHMUTH

Am Donnerstagabend dürfte dann doch Schluss sein. Rapid hat zuletzt eine kleine Serie hingelegt, auf ein 5:0 in Debrecen folgte am Sonntag in Linz ein 5:0 gegen Blau-Weiß. Auch im Fußball wären aller guten Dinge drei, aber Trainer Zoran Barisic ist felsenfest davon überzeugt, dass Fiorentina im Hinspiel des Playoffs der Conference League (19 Uhr, live auf ORF 1 und im Standard-Ticker) das Hütteldorfer Triple strikt ablehnt. "Lassen wir die Kirche im Dorf", sagt Barisic, dem Größenwahn ein Grauen ist. Trotzdem sei das Match gegen den italienischen Spitzenverein gar nicht so kompliziert. "Es ist relativ leicht, weil du nur gewinnen kannst." Die Hoffnung lebt am längsten.

Vergleiche mit der italienischen Serie A sind für österreichische Klubs (Red Bull Salzburg ausgenommen) eher hinkend. Barisic sieht die Lage im Weltfußball so: "Die Superreichen laufen davon. Aber Überraschungen werden mehr." Fiorentina ist, dies zur Beruhigung, lediglich reich ohne super. Der Wert des Kaders wird mit 274 Millionen Euro beziffert, jener von Rapid mit 24, den Unterschied will man Klavier spielen können. Musikant Guido Burgstaller, Rapids Kapitän und Torgarant, sagt: "Im Fußball gewinnt nicht immer der Stärkste."

Barisic redet Fiorentina nicht stark, "sie sind stark. Echte Kapazunder. Flexibel, hervorragend am Ball, sie spielen einfach in die Spitze. Gefährlich bei Standards, die Outeinwürfe gehen gefühlt 50 Meter weit. Sie wollen kicken, können attackieren, körperbetont auftreten."

Der 53-jährige Wiener ist logischerweise eher an Rapid interessiert. Er muss einen Matchplan erstellen, der folgende Frage beantworten soll: Wie tut man Fiorentina weh? Es gibt laut Barisic mehrere Antworten. "Der Mut jedes Einzelnen ist entscheidend. Mit Begeisterung einlaufen, sich der Herausforderung gerne stellen." Was absolut verboten ist: "Übermut. Sorglosigkeit mit und gegen den Ball." Und, dieser Klassiker gehört dazu: "Wir dürfen nicht das Kaninchen sein, das vor der Schlange erstarrt.

Im Dampfbad

Das Allianz-Stadion wird ein Dampfbad sein. Zur Anpfiffzeit um 19 Uhr werden immer noch 31 Grad prognostiziert, Barisic sieht das gelassen. "Man kann sich das Wetter nicht aussuchen. Wir müssen den inneren Schweinehund überwinden, trinken, ausdauernd und geduldig sein. Das spielt sich im Kopf ab. 90 Minuten pressen und umschalten geht bei diesen Temperaturen nicht." Dies gilt natürlich auch für Fiorentina, insofern ist die Hitze gerecht, der Schweinhund hat zwei Herrln. Fiorentina verzichtete auf ein Abschlusstraining, die Spieler sahen sich das Stadion nur an, machten einen Rundgang.

Rapid ist nach vier Runden in der Bundesliga Dritter, das Auf und Ab war zuletzt ein Auf. Barisic sieht sich bestätigt. "Ich war immer der vielleicht einzige Optimist. Die Arbeitsmoral ist großartig, der Wille, besser und effizienter zu werden, imponiert. Sie haben verinnerlicht, bei Erfolgen am Boden zu bleiben."

Gegen Fiorentina wird Hilfe von außen nötig sein. Der zwölfte Mann ist ein Rapidler (behaupten Rapidler), die Stimmung wird prickelnd sein. Es ist übrigens ein ultimatives Heimspiel. Der Gast muss ohne Schlachtenbummler auskommen, nach den Ausschreitungen im Conference-League-Finale in Prag (1:2 gegen West Ham) wurde eine Sperre verhängt. Für die Wiener Polizei solle es ein nahezu arbeitsfreier, aber voll bezahlter Einsatz werden. Barisic: "Die Fans sollen uns tragen. Aber sie müssen auch geduldig sein, Fehler verzeihen."

Die Aufstellung gab der Coach nicht preis, zuletzt waren einige Akteure an Grippe erkrankt. Abwehrchef Nenad Cvetkovic erlitt gegen Blau-Weiß einen Kreuzbandriss, sein mehrmonatiger Ausfall ist bitter. "Bitter für uns, bitter für ihn. Er war eine Erscheinung."

Jammern, sagt Barisic, sei keine Lösung. "Es ist ein Privileg, gegen Fiorentina spielen zu dürfen. Nur solche Gegner bringen dich weiter. Leider finden die Begegnungen im Playoff, nicht in der Gruppenphase satt." Das Rückspiel steigt in einer Woche in Florenz. "Es liegt an uns, dass es kein Betriebsausflug wird." (Christian Hackl, 24.8.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

Fußball-Conference-League, Play-off, Hinspiel

SK Rapid Wien - ACF Fiorentina (Wien, Allianz Stadion, 19.00 Uhr/live ORF1, SR Pajac/CRO). Rückspiel am 31. August, der Aufsteiger steht in der Gruppenphase.

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Hofmann, Auer - Kerschbaum, Sattlberger - Oswald, Seidl, Grüll - Burgstaller

Fraglich: Kühn, Greil (nach Erkrankungen)

Es fehlen: Cvetkovic (Kreuzbandriss), Pejic (Schambein), Grgic (Trainingsrückstand)

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri, Parisi - Arthur, Mandragora - Gonzalez, Bonaventura, Brekalo - Beltran

Es fehlen: Amrabat (nicht im Kader), Barak, Jovic, Kokorin (nicht bei UEFA genannt), Castrovilli, Pierozzi (beide verletzt)