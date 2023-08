Für

Die Wahrheit ist Konsumenten zumutbar. Das gilt für die Herkunft von Lebensmitteln in Supermärkten wie von denen in der Gastronomie. An höherer Transparenz führt in Österreich wie in der EU kein Weg vorbei. Sich dagegen zu wehren ist ein aussichtsloser Feldzug. Wirte täten daher besser daran, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, als in ein paar Jahren von der Entwicklung überrollt zu werden.

Nicht jeder Gast will wissen, woher das Rind im Gulasch, die Milch im Kaiserschmarren und die Eier zu den Knödeln kommen. Nicht jeder legt Wert auf Herkunft aus Österreich. Noch weniger, wenn diese ein Schnitzel um zwei bis drei Euro verteuert. Dennoch braucht es ein Recht auf Wahlfreiheit. Nicht nur Gemeinschaftsverpfleger, sondern die gesamte Gastronomie zur Kennzeichnung zu verpflichten ist ein erster wichtiger Schritt hin zu mehr Ehrlichkeit.

Das Bild des Bürokratiemonsters, das die Branche an die Wand malt und vor ausufernden Kosten warnt, wirkt vorgeschoben. Viel offensichtlicher ist: Die Verarbeitung von Hendln aus Polen, Kälbern aus den Niederlanden und Eiern unbekannten Ursprungs lässt keine Speisekarte glänzen. Wer heftet sich schon gern auf die Fahnen, großteils Importware zu verwenden, bei der vorwiegend der niedrige Preis zählt?

In der Schweiz ist die Herkunftskennzeichnung von Fleisch in der Gastronomie seit Jahren gelebte Praxis. Auch hierzulande zeigen tausende Wirte vor, dass sie von höherer Transparenz auf ihren Tellern profitieren. Entscheidend ist, ihnen die Angst vor unsicherer Versorgung zu nehmen: Österreichs Lieferanten sind gut beraten, auf stärkere Nachfrage zu reagieren. Gewinnt die Gastronomie als verlässlicher Abnehmer an Gewicht, sinkt die ungesunde Abhängigkeit der Landwirte vom hochkonzentrierten Lebensmittelhandel.

Angaben zur Herkunft von Rohstoffen finden Wirte auf Lieferscheinen. Diese auszuschildern ist Aufwand, der kleine Betriebe stärker belastet als große und den Gäste abgelten müssen. In den Ruin treiben wird es die Gastronomie aber ebenso wenig wie die Allergenkennzeichnung und das Rauchverbot.

Zumal es nicht an Schlupflöchern fehlt. Pauschale Mengenbilanzen erleichtern die Dokumentation ebenso wie die vage Identifizierung der Nationalität. Österreich, EU oder Nicht-EU reichen dem Gesetzgeber bisher als Information. Im Einzelfall tut es auch ein: Herkunft unbekannt.