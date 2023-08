19.40 REPORTAGE

Re: Umbau statt Neubau – Wie Wohnraum ­unbezahlbar wird Bauland ist teuer, Kreditzinsen sind hoch, Bauunternehmen ausgelastet und Handwerker nur schwer zu bekommen. Wenn neu bauen so schwierig ist, warum dann nicht Vorhandenes besser ­nutzen? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Tabu – Verbotene Orte Seit jeher faszinieren uns verbotene Orte. Die Doku stellt drei Orte vor, die mit einem Tabu belegt sind: das geheimnisumwitterte Militärgelände Area 51 in den USA, das von vielen Seiten bedrohte Naturparadies Grönland sowie das Wrack der untergegangenen Galeone San José, das einen sagenumwobenen Schatz beherbergen soll. Bis 21.05, Arte

21.45 KRIMI

Edgar Wallace – Das Verrätertor (Traitor’s Gate, GB/D 1964, Freddie Francis) Ein wohl­habender Londoner Geschäftsmann (Albert Lieven) hat einen raffinierten Plan ausgearbeitet, um die berühmten Kronjuwelen aus dem Tower zu rauben. Inszeniert wurde der Edgar-Wallace-Krimi vom Briten Freddie Francis, berühmt für seine stimmungsvollen Hammer-Horrorfilme und als Oscar-gekrönter Kameramann für Regisseure wie David Lynch und Martin Scorsese im Einsatz. Bis 23.10, ORF 3

Bewirbt sich als Leiterin der Damenabteilung eines britischen Kaufhauses: Sonya Cassidy in "The Paradise", Arte, 22.00 Uhr. Foto: Colin Hutton / BBC

22.00 STAFFELSTART

The Paradise – Staffel 2 (1–4/8) (GB 2013, ­David Drury) Die ersten vier Folgen der ­zweiten Staffel über die menschlichen Verstrickungen in einer britischen Kleinstadt in den 1870er-Jahren rund um das prächtige Kaufhaus The Paradise. Der Stoff der britischen BBC-Serie basiert auf Émile Zolas ­Roman Das Paradies der Damen, dessen Handlung von Paris ins nördliche England verlegt ­wurde. Bis 1.35, Arte

22.20 THRILLER

Basic Instinct (USA/F 1992, Paul Verhoeven) Paul Verhoevens Neo-Noir voller Hitchcock-Referenzen ist nicht nur wegen des provokanten Beinüberschlags seiner Hauptdarstellerin berühmt-berüchtigt. Die US-amerikanische Kulturhistorikerin Camille Paglia bezeichnete Sharon Stones Verkörperung einer blonden Femme fatale als "eine der größten Performances einer Frau in der Filmgeschichte". Bis 0.45, ATV 2

22.30 SCIENCE-FICTION

Arrival (USA 2016, Denis Villeneuve) Denis ­Villeneuve (Blade Runner 2049) erzählt in seinem klugen Science-Fiction-Film melancholisch vom Erstkontakt mit Aliens. Bis 0.50, Vox

22.30 MAGAZIN

Eco Themen des ORF-Wirtschaftsmagazins sind Arbeitnehmer unter Druck, dubiose Geschäfte einer Kärntner Firma und die Siesta am Arbeitsplatz. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Jenny Jürgens, Schauspielerin und Tochter von Udo Jürgens, das Spitzengastronomenpaar Eveline und Walter Eselböck, der Kabarettist Günther Lainer und Katharina Bergant, Ökonomin beim IWF in Washington, sind zu Gast bei Barbara Stöckl.

Bis 0.05, ORF 2