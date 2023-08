Für manche Menschen üben abgelegene Orte einen besonderen Reiz aus. So sehr, dass sie sogar dort leben möchten, auch wenn die Einschnitte in die meist unberührte Natur für den Bau solcher Gebäude mitunter beträchtlich sind. Ein im Gestalten-Verlag erschienenes Buch mit dem Titel "Sublime Hideaways", auf deutsch "Erhabene Rückzugsorte", versammelt Gebäude wie diese, die mitten im Wald, auf Bergen, in der Wüste oder direkt am Meer liegen.

Photo Kristoffer Ytterland, Sublime Hideaways, gestalten 2023

Das "Weekend House Straume" von Architekt Knut Hjeltnes steht in Ålesund, Norwegen. Die verschiebbaren und aufklappbaren Holzpaneele verschließen das Haus nach außen komplett, um starke Winde abzublocken. Sobald die Bewohnerinnen das wollen, lassen sich die Elemente öffnen und die Fenster und Freiflächen liegen wieder frei. Das Haus, das der rauen Witterung sowie Hochwasser ausgesetzt ist, wurde so geplant, dass es sämtlichen Naturgewalten standhält.

Photo Kevin Scott, Sublime Hideaways, gestalten 2023

Die meisten der vorgestellten Gebäude fügen sich unauffällig in die sie umgebende Natur ein, gleichzeitig bieten sie meist Ausblicke durch große Fenster, sodass auch die Bewohnerinnen und Bewohner von innen das Gefühl haben, draußen zu sein. So etwa in der Bucht Puget Sound im Nordwesten des US-Bundesstaats Washington, nördlich von Seattle, wo dieses Haus liegt, das von MW Works entworfen wurde.

Photo Michael Biondo, Sublime Hideaways, gestalten 2023

Jedes Bauwerk wird mit mehreren, teils zweiseitigen Fotos vorgestellt, dazu wird die Umgebung beschrieben und von wem das Haus genutzt wird und gebaut wurde, sowie die Intentionen der Architektinnen und Architekten. Im Buch sind Projekte aus vielen Ländern der Erde versammelt. Hier im Bild etwa das alte Bauernhaus "Hourré" in Labastide-Villefranche in Frankreich, umgebaut von "Collectif Encore".

Photo Mari Luz Vidal for Openhouse, Sublime Hideaways, gestalten 2023

Auch auf die Auswahl der Inneneinrichtung wird im Buch eingegangen, sowie auf architektonische Besonderheiten, die sich teils durch die abgeschiedene Lage ergeben. Das Haus "Els Comellars" steht auf der Insel Mallorca und wurde von den Architekten John Pawson und Claudio Silvestrin entworfen - beide Mitbegründer des Minimalismus. Es verfügt über einen 150 Quadratmeter großen Innenhof mit zwölf Meter hohen Wänden und - wie im Bild ersichtlich - einen Infinity-Pool, der direkt in die umliegende Landschaft ragt.

Gestalten Verlag, Sublime Hideaways

Einige der vorgestellten Bauten sind als Urlaubsresidenzen buchbar und somit eine Option für alle, die sich einen abgeschiedenen Rückzugsort für ein paar Tage wünschen und nicht unbedingt für immer auf die Gesellschaft von Nachbarinnen und Nachbarn verzichten wollen. (Bernadette Redl, 27.8.2023)