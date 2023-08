Sehr wahrscheinlich ist Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, am Mittwochabend bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das russische Staatsfernsehen bestätigte am Mittwochabend, dass Prigoschins Name auf der Passagierliste war. Der Privatjet vom Typ Embraer Legacy 600 mit der Registrierungsnummer RA-02795 stürzte in der Nähe des Dorfes Kuschenkino, 16 Kilometer von der Stadt Bologoje und 170 Kilometer von Gebietshauptstadt Twer, ab. Das Flugzeug gehörte laut Medienberichten der MNT-Aero LLC, die auf Geschäftstransporte spezialisiert ist.

Jewgeni Prigoschin – vormals enger Vertrauter von Wladimir Putin, doch spätestens seit seinem Putschversuch Ende Juni dessen Feind – dürfte unter den Toten eines Flugzeugabsturzes am Mittwochabend sein (Archivbild April 2023). REUTERS/YULIA MOROZOVA

Nach vorläufigen Angaben des Ministeriums für Notsituationen kamen zehn Menschen ums Leben: sieben Passagiere und drei Besatzungsmitglieder. Das Flugzeug flog von Moskau nach Sankt Petersburg, wo Prigoschin seinen Firmensitz hat. Zur Feststellung ihrer Identität werden höchstwahrscheinlich DNA-Tests erforderlich sein. Baza zufolge wurde einem der Opfer angeblich der Kopf abgerissen, während das andere ein schwer zerschmettertes Gesicht aufwies. Dazu gab es vorerst keine offizielle Bestätigung

Die mögliche Absturzstelle in der Region Twer, zirka 170 Kilometer nördlich von Moskau. via REUTERS/OSTOROZHNO NOVOSTI

Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt. Der Kanal "Grey Zone", eine Art Nachrichtenagentur von Wagner, behauptet, dass Prigoschins Flugzeug von der Luftverteidigung abgeschossen worden sei. Es gab vorerst keine offizielle Bestätigung dieser Information seitens der Regierung in Moskau. Augenzeugen allerdings hätten vor dem Absturz zwei laute Knallgeräusche gehört.

Vor wenigen Tagen noch hatte sich Prigoschin in einem 40 Sekunden langen Videoclip, verbreitet von "Grey Zone" zu Wort gemeldet. Zu sehen war er in Tarnkleidung, mit Gewehr in der Hand, im Hintergrund Bewaffnete und ein Pickup-Truck. Laut "Grey Zone" wurde das Video in einem afrikanischen Land aufgenommen, vermutlich in Mali. Wann allerdings, das ist unklar.

Jewgeni Prigoschin wurde im Juni 1961 in Sankt Petersburg geboren. Er verbrachte neun Jahre in sowjetischen Gefängnissen wegen Verbrechen wie Raub und Betrug. Nach seiner Freilassung 1990 wurde er in seiner Heimatstadt Gastronom. Damals lernte er den heutigen Präsidenten Wladimir Putin kennen. Dieser war damals ein Berater des Bürgermeisters von Sankt Petersburg. Prigoschin erhielt durch politische Verbindungen wichtige staatliche Aufträge und wurde als "Putins Koch" bekannt.

Offenbar eine der allerletzten Aufnahmen von Jewgeni Progischin, Videostill vom 22. August 2023 an einem unbekannten Ort. AFP/TELEGRAM/@ razgruzka_vagnera

Im Jahr 2014 gründete Prigoschin die Söldnergruppe Wagner. Die Kämpfer der Gruppe wurden in Ländern wie Syrien, Libyen und der Zentralafrikanischen Republik eingesetzt und unterstützten dabei Russlands Verbündete. Nach der Invasion der Ukraine im Februar 2022 führte Wagner den russischen Angriff auf die Stadt Bachmut an. Es war die bislang längste und blutigste Schlacht des Krieges. Unter den Kämpfern waren Tausende von Häftlingen, die Prigoschin aus dem Gefängnis rekrutierte.

Er nutzte soziale Medien, um über Erfolge der Gruppe zu berichten und für Kritik an der Militärspitze. Ihr warf er Inkompetenz und Verrat vor. Im Juni führte Prigoschin einen Aufstand an. Dabei übernahmen seine Kämpfer die Kontrolle über die südrussische Stadt Rostow am Don und rückten dann auf Moskau vor. Putin bezeichnete dies als Verrat, der eine harte Reaktion nach sich ziehen würde. (Jo Angerer aus Moskau, 23.8.2023)