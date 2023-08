Letztendlich ging es in Milwaukee nur um den einen, der nicht nach Milwaukee kam: Donald Trump. EPA/ETIENNE LAURENT

Donald Trump sagte ab. Sein Fehlen auf der Debatten-Bühne in Milwaukee gab daher den Anhängerinnen und Anhängern der US-Republikaner die Möglichkeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen: So könnte das Rennen um das Weiße Haus aussehen, wenn der in vier Fällen angeklagte Ex-Präsident nicht anträte. Und wenn es so wäre, hätten sie die Wahl zwischen drei Lagern:

Da sind Ron DeSantis und Vivek Ramaswamy. Sie positionieren sich als Erben des Trumpismus. DeSantis entpuppt sich aber als verbissener Rechtsaußen ohne jeglichen Unterhaltungswert, und Ramaswamy fehlt die selbstverständliche Grandiosität des Politclowns Trump.

Nikki Haley und Tom Scott hatten zwar eigene Ideen, allerdings kein starkes Rückgrat. Ein solches findet man eher noch bei Vizepräsident Mike Pence. Am ehesten konnte sich noch er von Trump distanzieren.

Bleiben noch Chris Christie und Asa Hutchinson, die für eine Partei werben, die es längst nicht mehr gibt. Sie wirken mit ihren Breitseiten gegen Trump wie Fremdkörper auf der Bühne. Die lauten Buh-Rufe sprechen für sich. Dass sie es wagen, die Wahrheit auszusprechen, verdient Beifall, macht sie aber zu Außenseitern.

Bleibt noch Doug Burgum: Eine glatte Nullnummer, keine Ideen, keine Inspiration – kein Grund auf der Bühne zu stehen.

Schaulaufen um Platz zwei

Tatsächlich war die Debatte von Milwaukee aber für alle acht Personen nicht viel mehr als ein Schaulaufen um den zweiten Platz hinter dem Abwesenden: Trump. Der mutmaßlich kriminelle Anführer der MAGA-Partei (Make America Great Again) lässt sich derweil lieber im Fernsehen von seinem Lieblings-Moderator Tucker Carlson feiern und warnt – ausgerechnet – vor politischer Gewalt.

Die Debatten-Bühne in Milwaukee gab die Möglichkeit, sich einen Wahlkampf der Republikaner ohne Donald Trump vorzustellen. AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Die geteilte Aufmerksamkeit während der ersten Präsidentschaftsdebatte beschreibt im Kern den traurigen Zustand der Republikanischen Partei, die 2024 eigentlich eine hervorragende Chance hätte, den wenig beliebten Demokraten Joe Biden im Weißen Haus abzulösen. Doch die konservative Zukunft lässt auf sich warten: Die "Grand Old Party" befindet sich im eisernen Griff eines weinerlichen Verlierers, der nicht antritt, um Amerika wieder großartig zu machen, sondern nur um sich selbst ein Leben hinter Gittern zu ersparen.

Als schlechtere Kopien vom Original, als von mangelnder Courage gebeugte Karrieristen, als Rebellen ohne Basis fand sich in Milwaukee weit und breit niemand, der Trump die republikanische Nominierung im kommenden Jahr ernsthaft streitig machen könnte.

Noch ist es sehr früh im Wahlkampf: Bis zu den ersten Vorwahlen im Bundesstaat Iowa am 15. Jänner 2024 kann noch viel passieren. Aber es wird sich kaum verhindern lassen, dass die Partei am Ende mit einem antritt, der vielleicht in eine Gefängniszelle einzieht statt ins Weiße Haus. (Thomas J. Spang, 24.8.2023)