Der ehemalige US-Präsident warnte in einem Interview mit Moderator Tucker Carlson vor politischer Gewalt. Seine Gegner griffen einander in der ersten Wahldebatte vor allem gegenseitig an

Washington/Milwaukee – Der größte Wettstreit war einer aus der Ferne. Und wie er ausgegangen ist, wird erst in wenigen Stunden klar sein. Dann nämlich, wenn die TV-Quoten für die erste TV-Debatte der Republikaner bekannt werden. Gibt es im republikanischen Feld Interesse daran, wie eine Alternative zu Donald Trump im kommenden Wahlkampf aussehen könnte? Oder haben konservative Wählerinnen und Wähler in den USA zur besten Sendezeit Fox News rechts liegenlassen und stattdessen den Social-Media-Dienst X geöffnet, der vormals Twitter hieß? Dort war zeitgleich mit der TV-Debatte ein langes Interview erschienen, das der bei Fox entlassene Moderator Tucker Carlson mit Trump vorab geführt hat. Dessen Klickzahlen sind bekannt: Sie lagen bereits in der Früh mitteleuropäischer Zeit bei weit über hundert Millionen.

Und ob es nun eine politisch kluge Entscheidung war, die Debatte auszulassen, oder nicht: Die Atmosphäre, die sich für Trump bei Carlson bot, hätte kaum freundlicher sein können. Der sonst auf Krawall gebürstete Moderator empfing Trump weniger als Journalist denn als Bewunderer, seine Fragen hatten eher den Charakter eines freundschaftlichen Gesprächs. Was nicht heißen soll, dass der in allen Vorwahl-Umfragen weit führende Trump mit markigen Worten gespart hätte.

Den Putschversuch rechtsradikaler Anhänger im Kapitol vom 6. Jänner 2021, in dessen Folge mindestens neun Menschen starben, stellte er als "Tag von Liebe und Einheit" dar, über den in den Medien stets falsch berichtet werde. Carlsons Frage, ob er mit einem Bürgerkrieg in den USA rechne, beantwortete Trump ausweichend, aber nicht abschlägig: Er wisse es nicht, aber "wir haben ein Ausmaß an Leidenschaft, das ich noch nie gesehen habe. Und ein Ausmaß an Hass, das ich noch nie gesehen habe. Das ist vermutlich eine schlechte Kombination."

Ron DeSantis hatte seine Führung im Verfolgerfeld zu verteidigen, Vivek Ramaswamy wollte sie ihm streitig machen. REUTERS/BRIAN SNYDER

In Milwaukee standen zeitgleich acht Menschen auf der Bühne standen, die statt Trump die republikanische Präsidentschaftskandidatur anstreben. Dass der Ex-Präsident dort der große Abwesende war, war auch ihrer Debatte anzumerken. Schwere Kritik an ihm leistete sich dabei nur einer der Antretenden, der Ex-Gouverneur New Jerseys Chris Christie, der seinen Wahlkampf ohnehin vor allem in Opposition zu Trump führt. Besonders ihm dürfte es daher geschadet haben, dass der frühere Präsident nicht mit auf der Bühne stand. Unter den anderen Kandidaten war lediglich punktuelle Kritik zu vernehmen, etwa dort, wo es um den 6. Jänner oder das aus dem Ruder laufende US-Budget ging. Vor allem Vivek Ramaswamy, der jüngste und vermutlich auffälligste der Teilnehmer, verteidigte Trump hingegen mit Verve. Er kündigte auch eine Begnadigung des Ex-Präsidenten für den Fall seiner eigenen Wahl zum Präsidenten an. Aber auch fast alle anderen Teilnehmer lieferten Highlights – die Details:

Ron DeSantis

Vor der Debatte: Der Ruf des Gouverneurs von Florida ist jener des großen Trump-Konkurrenten. In Umfragen allerdings war davon bereits vor der Debatte nicht mehr viel übrig. Er lag im Schnitt der Umfragen, den das Portal fivethirtyeight.com errechnet hat, an erster Stelle der Verfolger – zugleich aber dennoch nur bei rund 15 Prozent der Stimmen gegenüber Trumps 52.

In der Debatte: Als großen Konkurrenten dürften die übrigen sieben Kandidaten DeSantis nicht eingeschätzt haben. Nur so ist vermutlich zu erklären, dass Trumps führender Verfolger nur wenig Kritik seiner Konkurrenten einstecken musste. Das gab ihm allerdings Gelegenheit, viele seiner möglichen Stärken anzusprechen: Floridas frühere Öffnung während der Corona-Krise ist eine solche, DeSantis erwähnte sie immer wieder. Auch seinen Kampf gegen die angebliche Woke-Ideologie und die "Säuberung" der Lehrplanes, etwa von der "Critical Race Theory", durfte er immer wieder erwähnen. Sein ungeschicktes Auftreten in der Begegnung mit Menschen kam in der Debatte hingegen kaum zum Tragen, eine andere Schwäche hingegen schon: DeSantis wollte sich bei direkten Fragen mehrfach nicht festlegen. Eine Antwort auf die Frage, ob er an den Klimawandel glaube, vermied er insgesamt; bei der Frage, welcher der Kandidaten Trump auch unterstützen würde, sollte dieser sowohl verurteilt als auch Präsident werden, schaute er sich zunächst fragend um, bevor er die Hand hob.

Vivek Ramaswamy

Vor der Debatte: Vor allem eines hatte den 38-jährigen Investment-Millionär vor der Debatte womöglich an mehr Zustimmung gehindert: seine relativ geringe Bekanntheit. Dennoch galt er bereits im Vorfeld als stärkster Konkurrent DeSantis' um Platz zwei und lag bei rund zehn Prozent.

In der Debatte: Das Problem mit der Bekanntheit ist nun vorüber. Nach einer Auswertung der "New York Times" durfte sich der Sohn indischer Einwanderer über die zweitlängste Redezeit in der Debatte freuen. Und womöglich über massenhaft zusätzliche Werbung durch seine Konkurrenten. Ramaswamy nämlich war das Hauptziel für Attacken fast aller Konkurrenten. Mike Pence, Chris Christie und Nikki Haley griffen ihn vor allem wegen seiner Vorschläge zur Ukraine-Politik an, wo er für einen Stopp aller Militärhilfen plädiert, um, wie er sagt, Russland nicht weiter in die Arme Chinas zu treiben. Man sehe, dass er keinerlei außenpolitische Erfahrung habe, sagte die frühere Uno-Botschafterin Haley zu dieser Einlassung. Pence kritisierte auch den Glauben des Kandidaten an diverse Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. Selbst versuchte Ramaswamy vor allem mit lautstarker Verteidigung Trumps immer wieder Applaus einheimsen – und mit harten Angriffen auf seine Gegner, die er allesamt mit großer Aggressivität als gekaufte Vertreter von Interessenverbänden und Lobbys hinstellte.

Der Ex-Präsident lobte ihn auch prompt als besten der Kandidaten. Bis zum Erscheinen neuer Umfragen wird offen bleiben, ob die Angriffe Ramaswamy nun eher geholfen haben – oder ob die gestiegene Bekanntheit ihm nicht eher hilft. Ein Schritt zu Vize-Posten neben Trump kann die Performance daher jedenfalls gewesen sein, auch wenn der Kandidat selbst entsprechend Ambitionen in Abrede stellt.

Mike Pence

Vor der Debatte: Stockkonservativ und etwas gräulich im Auftreten, galt Pence dennoch als eine Art sichere Bank für viele Konservative – verlässlich antiliberal in seinen Ansichten, zugleich aber nicht im gleichen Maße antidemokratisch wie Trump. Das reichte in Umfragen für Rang vier und etwa vier Prozent.

In der Debatte: Für Pence dürfte es nach ersten Einschätzungen ein recht guter Abend gewesen sein. Er konnte seine Treue zur Verfassung am 6. Jänner 2021 anpreisen und sie dennoch mit seiner Unterstützung für große Teile des Trump'schen Regierungsprogramms in Einklang bringen. Fast alle Kandidaten – mit Ausnahme Ramaswamys – bescheinigten ihm zudem auf die Frage der Moderatoren, während des Sturms auf das Kapitol korrekt gehandelt zu haben. Darüber hinaus konnte er mit einigen Aussagen zum Thema Abtreibung gewiss besonders konservative Wählerschichten ansprechen, sich selbst aber als christlichen Kandidaten im Feld positionieren. Effektiver als andere dürften die Angriffe Pences auf Ramaswamy gewesen sein, den er nicht nur wegen seiner Inhalte (etwa in Sachen Ukraine), sondern vor allem wegen dessen relativer Jugend und absoluter Unerfahrenheit in Regierungsverantwortung angriff. Den Glauben seines Gegners an Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 quittierte er mit dem Hinweis, dieser sei "damals in der Vorschule gewesen, ich aber war im Kapitol".

Tim Scott

Vor der Debatte: Als Liebling der Parteispender und vergleichsweise verbindlicher Kandidat galt der Senator aus South Carolina vor der Debatte – allerdings auch als jemand, der seinen Vorschusslorbeeren Taten folgen lassen müsste. In Umfragen lag er bei nur rund vier Prozent.

In der Debatte: Dass Tim Scott die Debatte geholfen hat, darf bezweifelt werden. Zwar zeigte er sich weitgehend fehlerlos sowie glaubhaft konservativ und kompetent. Herausstechen konnte er aus dem Feld der Antretenden aber in keiner Weise. Sogar in Sachen Redezeit lag er auf den drittletzten Platz und nur vor den beiden chancenlosen Kandidaten Asa Hutchinson und Doug Burgum (siehe unten). In Sachen Trump wählte er einen Mittelweg, vermied direkte Kritik und geißelte die juristische Verfolgung des Ex-Präsidenten, bescheinigte Pence aber doch, am 6. Jänner richtig gehandelt zu haben. Seinen weitgehend positiven Kampagnenton, der auf dem persönlichen Aufstieg des Afroamerikaners aus eher bescheidenen Verhältnissen und dem Beschwören einer konservativen Auslegung des amerikanischen Traums besteht, blieb er treu. Viele Gründe, ihn als Kandidaten in Erwägung zu ziehen, konnte er unentschlossenen Wählern vermutlich nicht bieten.

Nikki Haley

Vor der Debatte: Die frühere Gouverneurin von South Carolina versuchte ihre Kampagne auf das Versprechen aufzubauen, "Vertreterin einer neuen Generation" zu sein. Das gelang der 51-Jährigen nur bedingt, seither setzt sie vor allem auf außenpolitische Erfahrung. Umfragen weisen ihr gute drei Prozent aus.

In der Debatte: Vor allem in Erinnerung wird von der einzigen Frau im Rennen um die republikanischen Nominierung ihr Angriff auf Ramaswamy bleiben: "Sie haben keinerlei außenpolitische Erfahrung, und das merkt man", bescheid sie ihm bei einem Austausch über die Ukraine. Insgesamt trat sie immer wieder durchaus kämpferisch auf, betonte konservative Positionen, zeigte sich in manchen anderen Feldern aber etwa Mitte-geneigter als ihre Konkurrenten. Abtreibung etwa lehnte sie in einem Austausch mit Mike Pence ab, sagte aber auch, dass sie "Konsens" zu der Frage im Kongress herstellen wolle. Auch den Klimawandel stellte sie, anders als manche ihrer Widerstreiter, nicht infrage – sagte allerdings, dass vor allem China und Indien und nicht die USA die nächsten Schritte zur CO2-Reduktion setzen sollten. Auch Kritik an Trump war von ihr zu hören, wobei Haley meist einen Mittelweg wählte: Nicht Trumps Positionen seien ein Problem, sondern die zahlreichen Wählerinnen und Wähler, die ihn ablehnten. Seine fehlende Budgetdisziplin kritisierte sie allerdings direkt. Zumindest demokratischen Beratern ist das alles aufgefallen, die vor Haley als starker Gegnerin für Biden warnten. Zugewinne sind aber nur im – eher kleinen – Kreise der Trump-kritischer Republikaner wahrscheinlich.

Chris Christie

Vor der Debatte: Der einzige Kandidat, der sich explizit gegen Donald Trump positioniert, hatte vor der Debatte kaum punkten können. Rund drei Prozent sagten ihm Umfragen voraus.

In der Debatte: Die größte Niederlage erlebte der Ex-Gouverneur von New Jersey bereits vor Beginn der Debatte. Donald Trump, den er so gerne auf offener Bühne angegriffen hätte, sagte sein Kommen ab. Christie versuchte die Abwesenheit auszugleichen, indem er dennoch offensiv auf den Ex-Präsidenten eindrosch – und auf Ramaswamy, den er wegen der inhaltlichen und stilistischen Ähnlichkeiten als Trump-Ersatz nutzte. Zwischenzeitlich konnte sich der schlagfertige 60-Jährige zwar auch sympathisch zeigen, dass das Publikum seine Angriffe auf Trump aber samt und sonders mit langen und lauten Buhrufen quittierte, wirkte aber auch vor den Fernsehgeräten nicht besonders gewinnend. Dazu kommt, dass die Auftritte von Pence und Haley ihm auch in der Zielgruppe vernunftbegabter Wählerinnen und Wähler das Wasser abgraben könnten.

Asa Hutchinson und Doug Burgum

Vor der Debatte: Der Ex-Gouverneur von Arkansas und der aktuelle Regierungschef von North Dakota galten vor der Debatte als herbe Außenseiter und lagen im Schnitt unter einem Prozent.

In der Debatte: Inhaltlich unterschieden sich beide Kandidaten stark: Hutchinson möchte die Republikaner inhaltlich zurück in seriösere Zeiten führen, Burgum sich als technokratische Version eines Trumpisten profilieren. Gemeinsam haben beide aber die Aura der Chancenlosigkeit, die sie auch in der Kampagne umgab. Das schlug sich in der Redezeit nieder, bei der beide die letzten Plätze belegten, aber auch darin, dass inhaltlich wenig von ihnen blieb. Dass gerade sie Präsident werden sollten, konnten sie beide nicht glaubhaft untermauern. Weil bei der nächsten Debatte am 27. September mindestens drei Prozent in Umfragen für die Qualifikation nötig sind, wird man sie vermutlich das letzte Mal in einer Diskussion gesehen haben. (Manuel Escher, 24.8.2023)