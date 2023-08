Nächste Runde für Dennis Novak APA/EXPA/JOHANN GRODER

New York - Die rot-weiß-roten Tennisprofis Dennis Novak, Filip Misolic und Sinja Kraus haben ihre Auftakthürden in der US-Open-Qualifikation überstanden. Novak zeigte am Mittwoch gegen David Goffin (ATP-96.) auf und besiegte den auf Position fünf gesetzten Belgier mit 7:6(5),6:3. Misolic kämpfte sich gegen den Esten Mark Lajal zurück und gewann 3:6,6:4,6:3. Kraus setzte sich gegen die Französin Alice Robbe 4:6,6:2,6:2 durch.

Ausgeschieden ist hingegen Maximilian Neuchrist gegen Maximilian Marterer aus Deutschland nach einem 5:7,6:7(1). Bereits am Dienstag hatte sich der an siebenter Stelle gesetzte Jurij Rodionov in der ersten Runde dem US-Amerikaner Patrick Kypson mit 4:6,4:6 geschlagen geben müssen.

Das weitergekommene rot-weiß-rote Trio darf sich nun Hoffnungen auf ein Ticket für den Hauptbewerb machen, wofür allerdings drei Siege notwendig sind. Der 29-jährige Niederösterreicher Novak (ATP-187.) bekommt es in der zweiten Runde mit dem Australier Marc Polmans (ATP-175.) zu tun, der 22-jährige Steirer Misolic (ATP-168.) trifft auf den Belgier Kimmer Coppejans (ATP-148.)/jeweils 4. Match nach 17.00 Uhr MESZ. Mit dessen als Nummer fünf gesetzter Landsfrau Greet Minnen hat es Kraus aufzunehmen (3.) (APA, 24.8.2023)