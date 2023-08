Wien - Martina Ebm begibt sich nach "Vorstadtweiber" und "Alles finster" wieder für den ORF vor die Kamera. Die Dreharbeiten zur ORF-Komödie "Tiefwassertaucher unterm Dach" sind am Montag gestartet. In der von Rupert Henning inszenierten Komödie spielt sie eine alleinerziehende Mutter, die mit ihren beiden Kindern im obersten Stockwerk eines alten Mietshauses in der Wiener Vorstadt lebt.

In "Tiefwassertaucher unterm Dach" in der Hauptrolle zu sehen: Martina Ebm. Foto: ORF/Genhardt Productions/Fabio Eppensteiner

Sie hadert mit den vielen Aufgaben und Hürden des Lebens. Als sie zu scheitern droht, rücken die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses zusammen. In weiteren Rollen treten etwa Hanno Koffler, Leopold Pallua, Ariana Stöckle, Marcel Mohab und Safira Robens auf. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September. "Tiefwassertaucher unterm Dach" soll 2024 im ORF zu sehen sein. (APA, red, 24.8.2023)