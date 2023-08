Das Magazin wird zum "Bookazine" in engerer Abstimmung mit Videoproduktionen von Terra Mater

Das Wissensmagazin "Terra Mater" aus dem Red Bull Media House will es seltener wissen: Das 2022 noch viermal jährlich erschienene Heft erscheint nunmehr nur noch zweimal pro Jahr und fehlt daher auch in den jüngsten Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK). Das Red Bull Media House weise in der ÖAK nur zumindest viermal jährlich erscheinende Publikationen aus, erklärt man dort auf Anfrage.

Nun zweimal jährlich als "Bookazine": Wissensmagazin "Terra Mater" aus dem Red Bull Media House. Red Bull Media House Screenshot

"Bookazine" mit TV-Produktionen

Beim Red Bull Media House heißt es auf Anfrage zu den jüngsten ÖAK-Daten ohne "Terra Mater": "Um dem Versprechen 'Die Welt neu entdecken' gegenüber unseren Leserinnen und Lesern noch gerechter zu werden, erscheint 'Terra Mater' als Premium-Bookazine mit mehr Inhalten und in noch engerer Kooperation mit den mehrfach preisgekrönten Produzenten der Terra Mater Studios. Im Zuge dieser Qualitätsoffensive haben wir uns entschieden, den Erscheinungsrhythmus auf zweimal pro Jahr zu verändern. Nachdem wir in der ÖAK Periodika ab einer viermaligen Erscheinungsweise melden, findet sich 'Terra Mater' nicht darin."

2021 und 2022 kam das 2012 gestartete Wissensmagazin laut ÖAK noch viermal jährlich heraus, 2020 fünfmal und 2019 sechsmal. Die ÖAK wies "Terra Mater" im Jahresschnitt 8.550 verkaufte Exemplare aus, davon 5.818 Abonnements. Gedruckt wurden laut ÖAK 24.714 Exemplare. (fid, 24.8.2023)