Egal, wohin man blickt: Die Reiselust ist nach Jahren der Pandemie mit voller Wucht zurückgekehrt. Der Tourismus steuert in diesem Jahr auf neue Rekorde zu, die an Vor-Corona-Zeiten erinnern. Gleichzeitig sind sich immer mehr Reisende der Tatsache bewusst, dass ihr Verhalten zahlreiche, oft negative Implikationen hat. Und so wächst bei einem Großteil der Touristinnen und Touristen der Wunsch, ihre Reiselust mit Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen. Das geht zumindest aus der aktuellen Umfrage "Voice of the Consumer: Lifestyles Survey" des Analyseunternehmens Euromonitor International hervor. 80 Prozent der Reisenden seien trotz gestiegener Lebenshaltungskosten bereit, zehn Prozent mehr für nachhaltigen Urlaub auszugeben.

Schweden kann den Spitzenplatz als nachhaltigstes Reiseland der Welt halten. Getty Images/iStockphoto

Die Umfrage ist Teil des breitangelegten Sustainable Travel Index 2023, der für nachhaltig bewegte Urlauberinnen und Urlauber einen guten Gradmesser darstellt, wie es um die Nachhaltigkeit von Reiseländern und Städten bestellt ist. Er basiert auf 56 Indikatoren in den sieben Kategorien Umwelt, Soziales, Wirtschaft, Risiko, Nachfrage, Transport und Unterkünfte, wie Caroline Bremner, Head of Travel bei Euromonitor International, sagt. Bewertet werden nachhaltiges Reisen und Tourismus in 99 Ländern. Glück, Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit spielen ebenfalls eine zentrale Rolle bei der Beurteilung.

Besonders ins Auge fällt, dass unter den Top 20 allein 19 Länder in Europa liegen. Schweden führt weiterhin die Rangliste an, gefolgt von Finnland auf dem zweiten und Österreich auf dem dritten Platz – einen Rang schlechter als noch im Vorjahr. Stark verbessert hat sich Estland, das insgesamt fünf Plätze gutmachte und jetzt auf Platz vier steht. Absoluter "Gewinner" im Ranking ist allerdings Uruguay. Das südamerikanische Land hat es zum ersten Mal in die Top 20 geschafft. Es ist gegenüber dem Vorjahr um 15 Plätze aufgestiegen und belegt aktuell Rang 18.

Die Liste der Top 20 der nachhaltigsten Reiseziele stellt sich demnach wie folgt dar:

Der Sustainable Travel Index 2023 hebt auch die nachhaltigsten Städte hervor. Auffällig dort: Europa mag zwar die nachhaltigsten Reiseländer der Welt haben, aber nicht das nachhaltigste Städtereiseziel. Denn den ersten Platz holt sich das australische Melbourne, gefolgt von den spanischen Städten Madrid und Sevilla. Melbournes Umstellung auf erneuerbare Energien, die Ausrichtung von kohlenstoffneutralen Veranstaltungen und die Nachrüstung von Gebäuden sind einige Beispiele für die umweltfreundlichen Praktiken der Stadt.

Melbourne in Australien: Die einwohnerreichste Stadt des Landes ist laut Euromonitor auch die nachhaltigste der Welt. APA/AFP/WILLIAM WEST

Das sind die zehn nachhaltigsten Städte der Welt:

Was die Nachfrage nach nachhaltigem Tourismus angeht, so sind Australien, Island und Neuseeland die drei wichtigsten Reiseziele, heißt es in dem Bericht weiter. (max, 24.8.2023)