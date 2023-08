Die Vereinigung von Schwellenländern will Saudi-Arabien, den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und Argentinien zur Mitgliedschaft ab 2024 einladen

In der Debatte um die Erweiterung des Staatenbundes Brics, in dem wichtige Schwellenlänger gemeinsame Interessen vertreten, gibt es offenbar eine Einigung. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa teilte in einer Pressekonferenz zum Ende des Gipfels mit, dass man Saudi-Arabien, dem Iran, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Ägypten, Äthiopien und Argentinien eine Mitgliedschaft ab Beginn 2024 vorschlagen werde.

Video: Brics-Gruppe nimmt Anfang 2024 sechs weitere Länder auf AFP

Ob alle diese Staaten die Einladung auch annehmen, war vorerst noch ungewiss. Saudi-Arabien, Argentinien, Äthiopien und die VAE hatten aber bereits in der Vergangenheit Interesse an einer Mitgliedschaft des Blocks bekundet. Bisher besteht die Gruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese fünf Mitglieder hatten beim Gipfel in Johannesburg seit Dienstag auch kontrovers über die Erweiterung ihrer Gemeinschaft diskutiert. Brics versteht sich eher als eine Art wirtschaftliche Interessensvereinigung denn als politische Gemeinschaft.

Eine Erweiterung, auf die etwa China drängte, soll dem Block mehr globales Gewicht verleihen. Vor allem China und Russland pochen auf ein Gegengewicht zum Westen, Brasilien lehnt dagegen eine Frontstellung etwa zu dem G7-Bündnis der wichtigsten westlichen Industrieländer ab. (mesc, Reuters, 24.8.2023)