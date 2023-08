Die Kinderstube der Oktopoden am Fuß eines erloschenen Unterwasservulkans. 2022 MBARI

Der außergewöhnliche Ort wurde erst 2018 entdeckt und erregte damals viel Aufmerksamkeit. Bis zu 20.000 Oktopoden der Spezies Muusoctopus robustus treffen sich im sogenannten Oktopusgarten in 3.200 Meter Tiefe vor der Küste der kalifornischen Stadt Monterey. Nur eine Handvoll solcher Oktopoden-Kinderstuben sind bekannt, der Oktopusgarten ist die größte und zugleich die größte bekannte Zusammenkunft von Oktopoden auf der Erde. Seit drei Jahren versuchte ein Team des Forschungszentrums des Monterey Bay Aquariums (MBARI), den Grund für dieses außergewöhnliche Treffen zu finden. Von Anfang an war klar, dass es etwas mit dem erloschenen Unterwasservulkan Davidson Seamount zu tun haben musste, der als kleiner Hügel vom Meeresgrund aufragt. An seinem Rand gibt es hydrothermale Quellen, die heißes Wasser ausstoßen.

Nun ließ sich der Verdacht bestätigen, wie das Team in einer im Fachjournal "Science Advances" veröffentlichten Studie berichtet: Es sind die warmen Temperaturen, die Oktopodenmütter anlocken, um hier ihre Eier abzulegen. Während die Wassertemperatur in dieser Tiefe sonst nur etwa 1,5 Grad Celsius beträgt, sind es bei den Quellen bis zu elf Grad. Bei Messungen mit einem ferngesteuerten Tauchboot, die im Rahmen von 14 Tauchgängen durchgeführt wurden, zeigte sich, dass sich die Eier in dieser Umgebung ungewöhnlich schnell entwickeln.

Videoaufnahmen des "Oktopus-Gartens" vor der kalifornischen Küste. MBARI (Monterey Bay Aquarium Research Institute)

Zwei statt acht Jahren

Die Oktopoden brüten ihre Eier aus, was zu ihrer auffälligen Haltung führt, bei der sie die Arme um ihren Körper schlingen. Als wechselwarme Tiere sind sie allerdings von der Umgebungstemperatur abhängig. Tiefsee-Oktopoden brauchen aufgrund der geringen Wassertemperaturen außergewöhnlich lange, bis sie schlüpfen. Bei dieser Spezies in dieser Wassertiefe wären normalerweise fünf bis acht Jahre zu erwarten. Im Oktopusgarten beträgt diese Spanne nur zwei Jahre, was ungewöhnlich kurz ist. Darin dürfte der Grund für das Verhalten der Tiere liegen, schreiben die Forschenden.

"Die Tiefsee ist eine der widrigsten Umgebungen auf der Erde, doch die Tiere haben clevere Methoden entwickelt, um mit eisigen Temperaturen, ständiger Dunkelheit und extremem Druck zurechtzukommen. Sehr lange Brutzeiten erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Eier der Mutter nicht überleben. Indem sie an hydrothermalen Quellen brüten, verschaffen Krakenmütter ihrem Nachwuchs einen Vorsprung", sagt Studienerstautor Jim Barry vom MBARI. Die Krakeneltern geben für ihren Nachwuchs buchstäblich alles. Sowohl Weibchen als auch Männchen sterben kurz nach dem Brüten. Ihre Körper liefern wichtige Nahrung für dieses entlegene Ökosystem.

Der Sensor eines unbemannten Tauchboots untersuchte die besonderen Bedingungen aus nächster Nähe. 2020 MBARI

Schutz nötig

Barry betont, wie wichtig das Verständnis solcher besonderer Ökosysteme sei. "Wichtige biologische Hotspots wie diese Tiefsee-Kinderstube müssen geschützt werden", sagt Barry. "Klimawandel, Fischerei und Bergbau bedrohen die Tiefsee. Der Schutz der einzigartigen Umgebungen, in denen sich Tiefseetiere versammeln, um sich zu ernähren oder fortzupflanzen, ist von entscheidender Bedeutung, und die Forschung des MBARI liefert die Informationen, die für die Entscheidungen benötigt werden." Neben dem MBARI waren auch das Monterey Bay National Marine Sanctuary, die Moss Landing Marine Laboratories, die University of Alaska Fairbanks, die University of New Hampshire und das Field Museum an den Forschungen beteiligt. (Reinhard Kleindl, 25.8.2023)