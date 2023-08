Ein Verdächtiger soll seit 2014 hunderte Schusswaffen illegal beschafft und verkauft haben. IMAGO/Michael Kristen

Wien – Bei einer Razzia gegen illegalen Waffenhandel in mehreren Bundesländern haben österreichische Verfassungsschützer am Dienstag mehr als 100 teils verbotene Waffen und Kriegsmaterialien sichergestellt. Das teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, die die Aktion gemeinsam mit den Landesämtern für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung durchführte, am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Zugriffe seien in den frühen Morgenstunden zeitgleich in der Steiermark, in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, Tirol und dem Burgenland erfolgt.

"Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst hat in enger Abstimmung mit mehreren Landesämtern diese Ermittlungen erfolgreich durchgeführt. Durch die Beschlagnahme einer großen Zahl von illegalen Waffen konnte eine Gefahrenquelle für die Sicherheit in unserem Land beseitigt werden", wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in der Aussendung zitiert. Elf Zielpersonen stehen im Verdacht, illegale Schusswaffen zu besitzen. Gegenüber zahlreichen Verdächtigen und Mitbeteiligten wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Verdächtiger wurde vor Ort festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Bei den Zielpersonen seien über 100 Waffen, unter anderem Faustfeuerwaffen, verbotene Waffen, Hieb- und Stichwaffen, diverse Kriegsmaterialien, Munitionsmengen im fünfstelligen Bereich und zahlreiches Zubehör sichergestellt worden.

Mutmaßlicher Waffenhändler seit 2014 aktiv

Ausgehend von Sicherstellungen illegaler Waffen bei Straftätern im In- und Ausland, habe der Verfassungsschutz mehrere Käufer von illegalen Waffen in ganz Österreich ermittelt. Bereits seit 2014 habe ein 40-jähriger, bislang unbescholtener Beschuldigter Waffen an Abnehmer im In- und Ausland verkauft. Diese Waffen habe er von einem ausländischen Waffenhändler unter Verwendung falscher österreichischer Einfuhrgenehmigungen erworben. Er soll auf diese Weise hunderte Schusswaffen beschafft und illegal vertrieben haben. (red, 24.8.2023)