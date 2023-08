Wien – Während die zweite Staffel des "Sex and the City"-Spin-Offs "And Just Like That..." auf Sky gerade ins Finale geht, gibt es grünes Licht für eine weitere Runde: Max (HBO) hat bekannt gegeben, dass "And Just Like That..." von Michael Patrick King, dem ausführenden Produzenten, für eine dritte Staffel verlängert wird.

Sarah Jessica Parker in "And Just Like That...". Foto: WarnerMedia Direct LLC.

Zum wiederkehrenden Cast der zweiten Staffel gehörten unter anderem Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez und Alexa Swinton. Die letzte Episode der aktuellen Staffel ist seit bereits über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst Sky X verfügbar. Alle elf Episoden stehen wahlweise auf Deutsch oder im Original sowie mit deutschen und englischen Untertiteln zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt ab 20. September auf Sky Atlantic. Staffel eins von "And Just Like That…" sowie alle Staffeln von "Sex and the City" und die beiden Filme sind ebenfalls über Sky Q und Sky X abrufbar. (red, 24.8.2023)