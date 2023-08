Für viele Reisende ist es eine wahre Horrorvorstellung: Wenn das Gepäck verlorengeht, ist die Panik nicht weit. Denn auch wenn die Versicherung den Inhalt zahlen sollte – davon hat man zunächst einmal wenig. Gerade wer noch auf Reisen ist, muss sich schnell mal einfallen lassen, wo jetzt Ersatzkleidung und all das andere verlorene Zeug wieder herkommt – und das kostet nicht zuletzt wertvolle Zeit. Zum Glück ist es nicht immer gleich so schlimm, viele Gepäckstücke tauchen bereits nach kurzer Zeit wieder auf.

GPS-Tracker wie Apples Airtags wurden zunächst für ihr Stalking-Potenzial kritisiert. Mittlerweile haben die Hersteller in dieser Hinsicht aber nachgebessert. Zum Schutz des eigenen Gepäcks sind sie zudem ein uneingeschränkter Gewinn. APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Für Reisende, die auf Nummer sicher gehen wollen, haben sich zuletzt Apples Airtags als eine interessante Option erwiesen. Kann man doch dank des Trackers bequem von zu Hause selbst nachsehen, wo das Gepäck gerade ist. Das hat zu einem unerwarteten Nebeneffekt geführt, offenbaren sich so doch immer wieder die Schwächen des Gepäckmanagements der Fluglinien – und dass diese ihre Kunden gerne auch mal anschwindeln.

Beispielhaft

Von einem besonders eindrücklichen Beispiel erzählt nun "Apple Insider". Mitte August wurde der Flug des Kanadiers Winston Sih von Chicago nach Toronto kurzfristig abgesagt. Stattdessen musste er den Umweg über Washington nehmen. Dass dabei das Gepäck auch mal verlorengeht, dürfte für Vielreisende keine ganz große Überraschung sein und verblüffte so auch Sih zunächst nicht.

Wirklich ärgerlich wurde aber die darauffolgende Interaktion mit der zuständigen Fluglinie United Airlines. Diese versicherte zunächst, dass das Gepäck problemlos die alternative Route nehmen werde. Das war natürlich nicht der Fall, bei seiner Ankunft in Toronto versicherte die Fluglinie aber, dass das Gepäck auf dem Weg sei und ihm bald zugestellt werde. Über sein iPhone konnte Sih hingegen sehen, dass der Koffer noch immer in Washington war.

Verwirrung

Chaotisch wurde es, als United einen Weg fand, das Gepäck wirklich nach Toronto zu bringen. Nutzte man dafür doch eine andere Fluglinie, Air Canada, was die Systeme komplett durcheinandergebracht haben dürfte. So konnte Sih sehen, dass das Gepäck in Toronto ist, United behauptete aber stock und steif, dass es noch in Washington sei.

Nach einem Tag und erfolglosen Versuchen, die beteiligten Fluglinien zu einer Nachschau zu bringen, entschloss sich Sih, selbst Initiative zu ergreifen. Nach längeren Diskussionen ermöglichte ihm ein Verantwortlicher von Air Canada schlussendlich, selbst im Gepäckbereich Nachschau zu halten – und siehe da, dort war das fehlende Gepäcksstück tatsächlich zu finden.

Es ist nicht der erste entsprechende Vorfall, bereits im Vorjahr gab es mehrere ähnliche Berichte, die auch verdeutlichten, dass die Fluglinien bei ihren Angaben nicht immer die Wahrheit sagen und vor allem entsprechenden Beschwerden und Hinweisen dann nicht noch einmal extra nachgehen.

Reaktionen

Auf den Trend zu Airtags im Gepäck hatten die Fluglinien mit einer eher zweifelhaften Reaktion geantwortet. So wollte etwa die Lufthansa vergangenen Oktober die Mitführung von GPS-Trackern im Gepäck verbieten. Nach öffentlicher Empörung nahm man diese Pläne aber rasch wieder zurück. Rechtlich gesehen war das Ganze lange ein Graubereich, im Mai hat die Internationale Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) dies aber offiziell geregelt, seitdem sind solche Tracker explizit erlaubt. (red, 24.8.2023)