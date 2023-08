Der Schweiß trieft, 35 Grad in der Wohnung um zehn Uhr abends, die Couch klebt, der Ventilator rattert. Welch passender Zeitpunkt, um sich die Hiobsbotschaften in ORF 1 über die Ereignisse an­zusehen, die auf uns zukommen werden, wenn wir es nicht schaffen, unsere Emissionen zu reduzieren. Hitze, Starkregen und Unwetter sind nur die ­offensichtlichsten Veränderungen.

Flutkatastrophen gehören zu den offensichtlichsten Veränderungen, die in "Überleben in der Heißzeit: Zivilisation" zu sehen sind. ORF

In der dreiteiligen Dokumentationsreihe Die neue Heißzeit erklären Wissenschafterinnen und Wissenschafter, welche Zukunftsszenarien uns bevorstehen könnten. An diesem Abend läuft zum ersten Mal im ORF die dritte Folge der Reihe mit dem Namen Zivilisation. Mit durchwegs besorgter Stimme führt der Sprecher von einer Katastrophe zur nächsten. Ein weniger emotionaler Tonfall wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. So wirkt der sehr fundierte Film, der viele interessanten Fakten enthält, etwas boulevardesk.

Was juckt’s uns, dass Gletscher und Eiskappen schmelzen? Der Meeresspiegel könnte dadurch um mehrere Meter weltweit ansteigen. Norddeutschland wäre damit im Jahr 2100 unter Wasser, Venedig, New York, Mumbai und viele andere Städte am Meer könnten in große Schwierigkeiten geraten.

Aber werden die großen Mengen CO₂ nicht das Pflanzenwachstum anregen? Damit CO₂ von Pflanzen umgewandelt werden kann, brauchen sie auch mehr Mineralstoffe. Bekommen sie diese nicht, verringert sich ihr Protein- und Eisengehalt. Futtermittel und auch unser Essen wird damit weniger nährstoffreich. Die präsentierten – vor allem aus Deutschland kommenden – Lösungen wirken nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Mein Schweiß wird zum Angstschweiß. (Natascha Ickert, 24.8.2023)