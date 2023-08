Der Renovierungsbedarf im Grauen Haus ist nicht von der Hand zu weisen. Verhandlungen finden aber auch trotz defekter Lifte natürlich statt, beispielsweise der Prozess gegen zwei 18- und eine 20-Jährige. moe

Wien – "Und? Hat sich an Ihren Generalien seit dem letzten Mal etwas verändert? Hat jemand von Ihnen vielleicht einen Job gefunden?", will Alexandra Skrdla, Vorsitzende des Schöffengerichts, von den drei jungen Frauen wissen, die auf den Anklagebänken sitzen. "Job nicht, aber ich bin im dritten Monat schwanger", sagt die 20-jährige Erstangeklagte. "Großartig. Herzliche Gratulation!", entgegnet Skrdla mit etwas sarkastischem Unterton.

Dem unbescholtenen Trio wird vorgeworfen, am 16. April 2022 eine weitere junge Frau auf der Straße verprügelt und ihre Handtasche geraubt zu haben. Den Raub bestreiten alle drei, zur Körperverletzung bekennt sich nur die Erstangeklagte schuldig. Ihre Schwester, 18 Jahre alt, und die ebenso 18-jährige Drittangeklagte wollen dagegen damals nur beschwichtigend eingegriffen und keine Gewaltakte gesetzt haben.

Das Opfer, das damals ein blaues Auge, eine Beule auf der Stirn und eine Rissquetschwunde im Gesicht erlitt, widerspricht dieser Darstellung recht deutlich. Sie habe damals "mit einem Herrn geschrieben, der sich als Ex-Freund der Erstangeklagten herausgestellt hat. Mir wurde gesagt, sie haben sich getrennt", erinnert sich die Zeugin. Der vom Mann kommunizierte Beziehungsstatus dürfte falsch gewesen sein, die Erstangeklagte kochte jedenfalls vor Eifersucht.

Rendezvous im Innenhof

Der Mann schrieb das Opfer an und teilte mit, dass er in einem Innenhof in Rudolfsheim-Fünfhaus auf sie warte. Als die junge Frau die angegebene Straße erreichte, sei sie von einer Geschlechtsgenossin angesprochen worden. "Sie hat nach einer Adresse gefragt. Ich habe in meinem Handy nachgeschaut, dann hat sie plötzlich gesagt, ich solle mitkommen, es gebe etwas zu besprechen", schildert die Zeugin.

Dann habe ihr Gegenüber sie an den Schultern gepackt und in Richtung eines Hauseinganges gezerrt, aus dem vier weitere Frauen herausstürmten. "Je eine hat mich an den Oberarmen festgehalten, die anderen haben mich geschlagen und getreten." Die Erstangeklagte habe ihr definitiv einen Faustschlag gegen das Gesicht versetzt. Bei der Auseinandersetzung sei auch ihre Handtasche samt Reisepass und Ausweisen abhanden gekommen, die Zeugin legt aber Wert darauf, dass sie keine übertriebenen Anschuldigungen erhebt – es sei auch möglich, dass ihr die Tasche einfach hinuntergefallen sei. Schließlich habe sie es geschafft, sich loszureißen und in einen Park zu flüchten, wo ein Passant dann die Polizei verständigte.

"Und ist irgendetwas darüber gesagt worden, warum Sie angegriffen werden?", interessiert die Vorsitzende. "Nein", entgegnet die Zeugin, sie habe erst später über die Beziehung der Erstangeklagten mit dem Mann erfahren. "Und hat der Mann von dem Plan gewusst, glauben Sie? Haben Sie mit ihm gesprochen?", fragt Skrdla nach. "Ja. Es hat gewirkt, als hätte er es gewusst und es ihm egal ist", meint die Frau. Danach habe sie den Kontakt abgebrochen. Wohl zu ihrem eigenen Vorteil, wie man aus den Jugenderhebungen zur Erstangeklagten erfährt: Viereinhalb Jahre war die 20-Jährige mit dem Betreffenden zusammen, in dieser Zeit sei sie ständig psychischer und physischer Gewalt ausgesetzt gewesen.

Drohung vor der Verhandlung

Die Zeugin kann dann noch ein interessantes Detail bekanntgeben: Über eine dritte Person erhielt ihr jetziger Freund am Samstag schriftliche Drohungen, dass sie nicht gegen die Angeklagten aussagen solle. "Wissen Sie etwas davon?", fragt die Vorsitzende die Erstangeklagte. "Ich habe damit nichts zu tun!", versichert diese.

Die Verlesung der bereits erwähnten Jugenderhebungen verbessert das Bild der Erstangeklagten nicht unbedingt. Sie sei beim Verkehrsamt gesperrt, da sie eine Gefährdung der Sicherheit im Straßenverkehr darstellen könnte, ist darin beispielsweise festgehalten. Die 20-Jährige zeige eine "Gewaltaffinität", gepaart mit ihrem häufigen "Kontrollverlust" wird eine verpflichtende Psychotherapie und Bewährungshilfe dringend angeraten. "Wären Sie damit einverstanden?", fragt Skrdla pflichtgemäß. "Ja, bitte", entgegnet die Erstangeklagte.

Vom Raubvorwurf werden die drei nach gut zwanzig Minuten freigesprochen. Für die versuchte schwere Körperverletzung werden sie dagegen rechtskräftig verurteilt: Die Erstangeklagte erhält sechs Monate bedingt, eine Therapieweisung und Bewährungshilfe, die beiden 18-Jährigen kommen mit drei Monaten bedingt davon. "Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass es darum ging, der Zeugin eine Abreibung zu verpassen, die Raubabsicht konnten wir im Zweifel nicht nachweisen", begründet Skrdla das Urteil. "Und es gab niemanden, der schlichten wollte", ist die Vorsitzende überzeugt, dass Zweit- und Drittangeklagte gelogen haben. "Bei einer Verantwortungsübernahme wäre bei Ihnen beiden eine Diversion möglich gewesen. Aber es war ihre Entscheidung, jetzt haben Sie halt eine Vorstrafe", teilt Skrdla den Anwesenden noch mit. (Michael Möseneder, 24.8.2023)