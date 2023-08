Von Westen her rollen am Wochenende Gewitter über das Land. imago images/Die Videomanufaktur

Wien – Für das Wochenende ist in weiten Teilen Österreichs noch mit Badewetter zu rechnen. Der von vielen heiß erwartete Umschwung zu kühlerem Wetter zeichnet sich laut Vorhersage der Geosphere Austria aber bereits ab. Vom Westen her ziehen ab Freitagnachmittag erste Gewitter durchs Land. Diese erreichen bis Sonntagabend auch den Osten. Dort sind am Wochenende nochmals Höchstwerte von bis zu 35 Grad zu erwarten; im Westen ist es mit bis zu 19 Grad am Sonntag deutlich kühler.

Der Freitagvormittag verläuft meist noch sehr sonnig. Ab Mittag bilden sich dann vor allem im westlichen Bergland vermehrt Quellwolken, und es steigt die Gewittergefahr. Im Süden und Osten sollte es trocken und überwiegend sonnig bleiben. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 22 Grad, Höchstwerte erreichen abermals 28 bis 36 Grad von West nach Ost.

Samstag zweigeteilt

Das Wochenende startet im Osten und Westen Österreichs sehr unterschiedlich. In den westlichen Landesteilen ist bereits am Samstagvormittag im Vorfeld einer Kaltfront mit ersten Gewittern zu rechnen. Im Laufe des Tages kann es lokal zu Starkregen kommen. Im Osten und Süden bleibt es meist bis zum Abend trocken und sonnig. Der Wind weht abseits der Gewitter schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad, die Höchstwerte zwischen 25 und 33 Grad.

Der Ostalpenraum liegt am Sonntag in einer kräftigen südwestlichen Höhenströmung. Bereits in der Nacht erreichen teils kräftige Schauer und Gewitter den Westen Österreichs, die sich tagsüber ausbreiten. Der Osten ist noch kaum betroffen. Abends steigt auch dort die Gewitterneigung. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Tagesverlauf vorübergehend auflebend aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen noch bei warmen 14 bis 21 Grad, die Tageshöchsttemperaturen zwischen 19 und 35 Grad.

Wochenbeginn unsicher

Zu Beginn der Arbeitswoche ist es zwischen Vorarlberg und dem Waldviertel sowie Oberkärnten kühl und regnerisch. Im Osten überwiegen sommerliche Verhältnisse, mit einer Neigung zu lokalen Gewittern und Schauern. Über dem Golf von Genua entwickelt sich ein markantes Tiefdruckgebiet, das auch im Ostalpenraum wetterwirksam ist. Der Wind kommt zumeist mäßig bis lebhaft aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen zehn und 22 Grad, die Nachmittagstemperaturen bei 15 bis 30 Grad. Das Montagswetter ist jedoch mit großer Unsicherheit über die genaue Lage der Luftmassengrenze behaftet.

Auch am Dienstag bleibt die Wetterlage sehr unsicher. Aktuelle Modellinformationen zeigen ein Tief über Oberitalien, das im gesamten Ostalpenraum wetterwirksam ist. Damit sind noch während der Nachtstunden in der Osthälfte Österreichs kräftige Gewitter zu erwarten. Tagsüber ist es verbreitet dicht bewölkt mit häufigem Regen und Gewittergefahr im Süden und Osten. Am Alpenostrand lebt kräftiger Westwind auf. Damit ist auch der Luftmassenwechsel in ganz Österreich vollzogen. Die Frühtemperaturen liegen bei kühlen zehn bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen nur mehr 14 bis 25 Grad. (APA, 24.8.2023)