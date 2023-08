Was haben Natalia Wörner, Britney Spears und Kevin Costners Ehefrau Christina Baumgartner gemeinsam? Alle drei haben sich von ihren Partnern getrennt. Was unterscheidet sie? Die Art, wie sie ihr Beziehungsende öffentlich austragen. Aber der Reihe nach:

Bei Costners fliegen die Fetzen

Buchstäblich die Fetzen fliegen zwischen Kevin Costner und Christina Baumgartner. Nicht eine Woche vergeht ohne neue Anschuldigungen, die sich das frühere Traumpaar Hollywoods gegenseitig und öffentlich an den Kopf wirft. Die Entfremdung haben sie scheinbar ohne weitere Verwundungen verkraftet, jetzt geht es ans Eingemachte, sprich: ums Geld. Baumgartner beschuldigt ihren Ex-Mann, im Zuge ihres erbitterten Scheidungsstreits Beweise für seine Finanzen "zurückzuhalten". Faszinierend dabei ist, wie detailreich die Berichterstattung dazu in US-Medien ausfällt: Laut pagesix.com soll Baumgartners Anwalt das Gericht gebeten haben, den Schauspieler zur Vorlage von Dokumenten über seine geschäftlichen Unternehmungen aufzufordern, wie aus einem am Montag beim California Superior Court eingereichten Dokument hervorgeht.

Christine Baumgartner und Kevin Costner leben in Scheidung. Invision/Paul A. Hebert/Invision/AP

Der Anwalt behauptet, dass der zweifache Oscarpreisträger "gemauert" habe, indem er vor der für nächste Woche anberaumten Anhörung zum Kindesunterhalt keine Informationen preisgab. Das Paar, das sich die Söhne Cayden, 16, Hayes, 14, und Tochter Grace, 13, teilt, ist in ein erbittertes juristisches Hin und Her verwickelt, seit Baumgartner am 1. Mai nach 18 Jahren Ehe die Scheidung beantragte. Nach der Einreichung des Scheidungsantrags musste Baumgartner stante pede Costners luxuriöses Anwesen im Wert von 145 Millionen Dollar räumen. Man darf gespannt sein.

Getrennte Wege: Britney Spears und Sam Asghari

Einen besseren, wenn auch nicht ganz guten Verlauf scheint das Ende von Britney Spears’ Kürzest-Ehe mit Sam Asghari zu nehmen. Nach sechs Jahren der Beziehung und 14 Monaten Ehe ist es mit der Liebe zum Fitnesstrainer endgültig vorbei. "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein. Also bin ich ein bisschen schockiert", postete Spears ihren Schmerz in die Welt hinaus.

Britney Spears und Sam Asghari lassen sich nach 14 Monaten scheiden. REUTERS/MARIO ANZUONI

Aber: " Ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt niemanden etwas angeht." Man werde einander weiterhin mit "Liebe und Respekt" begegnen, postete ihr Ex den Rückzug. Der läuft möglicherweise nur nach außen so geordnet ab. Angeblich soll Spears ihren um zwölf Jahre jüngeren Gatten betrogen haben. Er sie umgekehrt auch, wobei nicht ganz klar ist, wer angefangen hat. Immerhin: Geld scheint in dem Fall kein Thema zu sein. Spears und Asghari sollen einen Ehevertrag abgeschlossen haben, der ihr gesamtes Vermögen von 60 Millionen Euro schützt.

Das Beste für die Zukunft: Natalia Wörner und Heiko Maas

Getrennt hat sich auch ein deutsches "Glamourpaar". Als solches wurden der ehemalige SPD-Politiker Heiko Maas und die Schauspielerin Natalia Wörner bezeichnet. Nun haben die beiden in einer Stellungnahme erklärt, was man in solchen Fällen halt so mitteilt: "Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft."

Schauspielerin Natalia Wörner und Ex-Minister Heiko Maas gehen getrennte Wege. EPA

Nüchternes also zum Ende. Der Anfang, vor sieben Jahren, war vielbeachtet. Damals, im Jahr 2016, war Maas unter Kanzlerin Angela Merkel in der großen Koalition Justizminister, von 2018 bis 2021 dann Außenminister. Vor seiner Berliner Zeit war Maas im Saarland tätig gewesen. Der Wechsel von Saarbrücken in die deutsche Hauptstadt hatte auch einen Stilwechsel gebracht. Während Maas im Saarland modisch nicht groß auffiel, wurde er 2016 vom Magazin "GQ" zum bestangezogenen Mann in Deutschland gewählt. "Wenn ein deutscher Politiker ausnahmslos perfekt sitzende Anzüge trägt und auch noch smart auftritt, honorieren wir das", sagte Chefredakteur José Redondo-Vega damals. Nebst engen und taillierten Anzügen gab es in dieser Zeit auch fesche Lederjacken zu bestaunen.

Dies alles war auch Natalia Wörner aufgefallen, 2016 folgte der erste "Pärchen-Auftritt", obwohl Maas damals noch verheiratet war. Als Außenminister und Chefdiplomat konnte Maas Wörner dann Tipps geben. Sie spielt in der ARD-Serie "Die Diplomatin" die Titelheldin. Als Karla Lorenz muss sie Krisensituationen in aller Welt bewältigen. Maas hat sich aus der Politik zurückgezogen, er arbeitet heute als Anwalt. (Birgit Baumann, Doris Priesching, 25.8.2023)