Die Kühlboxen des Wiener Start-ups Temprify halten ohne Trockeneis, also ohne gepresstes CO2, und mit nur einem Akku kalt. Temprify/Bachleitner-Hofmann

Der Onlinelebensmittelhandel ist in Österreich noch eine Nische. Nur zwei Prozent des Gesamtumsatzes hätten im Internet bestellte Lebensmittel zuletzt ausgemacht, heißt es aus dem Handelsverband. Dennoch: Die großen Supermärkte Billa und Spar liefern mittlerweile Nahrungsmittel nach Hause, und auch die Hofer-Mutter Aldi Süd testet im deutschen Heimatmarkt einen Lieferdienst.

Das Wiener Start-up Temprify verspricht Zustellern von Lebensmitteln eine günstige und zugleich klimaschonende Lösung. Die Kühlboxen des jungen Unternehmens kommen ohne Strom und auch ohne Trockeneis aus – man setzt auf das Prinzip der passiven Kühlung. "Trockeneis ist pures CO2", sagt Johannes Höfler, Leiter des Bereichs Technik bei Temprify, zum STANDARD. Herzstück der wiederverwendbaren Boxen ist ein sehr leistungsfähiger Kühlakku, der es ermögliche, frische Waren bis zu 96 Stunden lang auf einer Temperatur zwischen minus 25 Grad und plus 25 Grad zu halten.

Manche Kunden würden in der Praxis dennoch nicht auf Trockeneis verzichten wollen, weil sich bestimmte Abläufe in ihren Lagern bewährt hätten. In diesem Fall würden die hochisolierten Boxen von Temprify den Bedarf an Trockeneis aber immerhin um rund 70 Prozent reduzieren, verspricht Höfler.

Zehn Jahre hinten

Das Start-up rund um Geschäftsführer Moriz Lanzerstorfer bietet sowohl Kühl- als auch Tiefkühlboxen an. Damit seien auch die Transporte von Medikamenten oder menschlichen Organen möglich, derzeit versorge man aber vor allem Lebensmittelhändler, erzählt Höfler. "Der Onlinelebensmittelhandel ist, wie so vieles in den deutschsprachigen Ländern, dem angelsächsischen Raum wahrscheinlich zehn Jahre hinterher", sagt er. Kunden habe man mittlerweile auch in Deutschland und Großbritannien, nun wolle man den Schritt in die USA schaffen.

Wenn Kunden auf Trockeneis komplett verzichten, verbesserten sie ihre CO2-Bilanz um bis zu 90 Prozent, verspricht Temprify. Temprify/Bachleitner-Hofmann

Daneben wird in der Wiener Zentrale auch an weiteren Neuheiten getüftelt. So will Temprify ganze Kühlhallen mit Kühlakkus ausstatten und so effizienter machen. "Wenn in einem Kühlhaus gerade viel Strom vorhanden ist, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach, kann man das Kühlaggregat voll aufdrehen und unsere Akkus durchfrieren. Wenn dann wenig Sonne scheint oder die Strompreise gerade hoch sind, schaltet man das Kühlaggregat ab und kann für zwölf oder 24 Stunden aus diesen Akkus Kälte beziehen, ohne Strom zu brauchen", erklärt Höfler. Das Kühlhaus werde "zu einer großen gedämmten Kühlkiste".

Der Umsatz im Onlinelebensmittelhandel liegt in Österreich noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Wachstumspotenzial ist laut einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG aber vorhanden.

Stationär und Online im Klima-Check

Ist der Onlinehandel nicht generell ein Problem fürs Klima – egal in welcher Box die Ware ankommt? Höfler sieht das naturgemäß anders. "Nehmen Sie einen Supermarkt mit einem Parkplatz voller Autos. Wenn stattdessen ein einziges Lieferfahrzeug auf seiner Route 15 Häuser abklappert, wird ein Löwenanteil an fossiler Energie vermieden", argumentiert er.

Auch eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes im Auftrag der Österreichischen Post kommt zum Ergebnis, dass der Onlinehandel weniger negative Auswirkungen auf das Klima habe als die stationäre Konkurrenz. Dies gelte sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum – und auch dann noch, wenn man Retouren, also Warenrücksendungen, einbeziehe.

Ein maßgeblicher Grund: Logistikfirmen liefern Waren gebündelt aus, das bedeutet weniger Pkw-Fahrten. Außerdem müssen Supermärkte und Einkaufszentren beleuchtet und klimatisiert oder beheizt werden.

Retouren sind ein Klimaproblem

Allerdings steckt der Teufel im Detail. "Die Schlüsselfaktoren sind Einkaufs- und Retourfahrten. Sie können die Klimabilanz maßgeblich beeinflussen", sagt Günther Lichtblau, Klimaexperte im Umweltbundesamt. Retouren verursachten im stationären Handel eine Steigerung von mehr als 50 Prozent der Treibhausgase, im Onlinehandel sei es sogar eine Verdoppelung, also rund 200 Prozent.

Ein generelles Klimagütesiegel für den Internethandel bedeutet die Studie also nicht. Wer zum Beispiel vier Produkte im Internet bestellt und drei davon zurückschickt, macht den Klimavorteil des Distanzhandels rasch wieder zunichte. (Lukas Kapeller, 27.8.2023)