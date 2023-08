Bei Watchado nahmen die Mitarbeitenden irgendwann auch den unbegrenzten Urlaub mehr an, berichtet Mahlodji. Einige hätten nun beispielsweise längere Reisen unternommen. Auf dem Karrierenetzwerk Linkedin berichten Arbeitende von ihren Erfahrungen. Eine Frau erzählt, wie sie sich mit dem unbegrenzten Urlaub eine Viertagewoche baute. Sie nimmt sich einmal die Woche frei, arbeitet dafür an den anderen Tagen mehr. Eine andere schreibt, sie nehme sich im Jahr guten Gewissens ein bis zwei Tage mehr Auszeit. Ein weiterer Angestellter sieht das Konzept eher kritisch. Zusätzlichen Urlaubsanspruch bei besonderer Leistung fände er angemessener – und 30 statt 25 Urlaubstage für alle. (Melanie Raidl, 28.8.2023)

Das Konzept des unbegrenzten Urlaubes wurde vor allem durch US-Tech-Firmen verbreitet. Der Streamingdienst Netflix bietet das Modell seit dem Jahr 2003 an. Sein Gründer Reed Hastings schreibt in seinem Buch Keine Regeln, wie ihm die Idee kam: Er habe bemerkt, seine Angestellten kämen gerade im Urlaub auf gute Ideen. Außerdem würden jüngere Bewerbende unbegrenzte Urlaubszeit schätzen, weil für sie das Konzept der Stechuhr ausgedient habe. Auch Linkedin, Oracle, Evernote, Dropbox, Sony Electronics und Indeed zogen bereits mit dem Konzept mit. Allerdings stehen Unternehmen in den USA unter Zugzwang: Dortige Firmen müssen Mitarbeitenden gar keinen Urlaub geben, meistens werden zehn Tage vereinbart. Um neue Talente zu finden, suchen viele aufstrebende Firmen also nach attraktiven Benefits. Neben Mahlodjis Firmen hat in Österreich auch das Finanzunternehmen Bitpanda den unbegrenzten Urlaub eingeführt. Das Fazit nach mehr als einem Jahr: "Die Mitarbeitenden lieben das Konzept – wir machen durchweg positive Erfahrungen." Allerdings kam die Meldung des unbegrenzten Urlaubs nur Monate vor einer weniger erfreulichen Nachricht für die Belegschaft: Bitpanda entließ mehr als ein Viertel der Angestellten, die Mitarbeiterzahl sank von über 1000 auf 730.

Unbegrenzte Urlaubstage für Beschäftigte werden immer öfter diskutiert und immer wieder umgesetzt. Arbeitgeber wollen ihren Mitarbeitenden maximale Flexibilität bieten, um sie zufriedener zu erleben. Eine Studie der amerikanischen HR-Software-Firma Namely zeigt aber, dass Beschäftigte mit potenziell unbegrenzt Freizeit im Durchschnitt nur 13 Tage pro Jahr freinehmen, während Mitarbeiter mit traditionellen Plänen 15 Tage pro Jahr nehmen – in den USA jedenfalls.

Sorry, es ist niemand da

Das Blumengeschäft an der Ecke hat im August zu, auch das Restaurant im Grätzel pausiert im Sommer. In kleinen Betrieben geht es personell oft gar nicht anders, als das Unternehmen für einige Zeit zu schließen. In den umsatzschwächeren Monaten im Sommer oder zwischen den Feiertagen von Weihnachten und Neujahr wird deshalb zugesperrt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Urlaub geschickt.

Betriebsurlaube haben in Österreich eine lange Tradition, und sie betreffen nicht nur kleine Firmen. Auch Produktions- und Industrieunternehmen mit mehreren Tausend Mitarbeitenden machen Betriebsferien. Genaue Zahlen, wie viele Unternehmen das betrifft, gibt es laut Wirtschaftskammer (WKO) und Industriellenvereinigung (IV) keine. Auch eine seriöse Trendeinschätzung sei kaum möglich, da sich das von Betrieb zu Betrieb jährlich ändere, heißt es auf Nachfrage bei der WKO.

Der Beschlägehersteller Blum in Vorarlberg ist ein Beispiel dafür. Seit der Unternehmensgründung 1952 gibt es dort einen Betriebsurlaub. Einzige Ausnahme war das Jahr 2021. Damals waren die Auftragsbücher so voll, dass die Produktion auch den Sommer über durchgelaufen ist. "Nicht immer sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter glücklich damit", gibt Personalleiter Thomas Hagen zu. Aber das sei bei 6800 Beschäftigten auch schwierig. Traditionell Ende Juli, Anfang August sperrt der Betrieb zwei Wochen zu. "Wir legen in Abstimmung mit dem Betriebsrat den exakten Zeitpunkt jährlich neu fest. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Planung der produzierenden Bereiche", ergänzt Hagen. Blum gehört zu den größten Arbeitgebern in der Region, daher habe die Schließung auch einen entsprechenden Einfluss auf lokale Dienstleister, Gastronomie, Kunden und Lieferanten. Auch dieser Aspekt werde berücksichtigt, denn deren Planung richtet sich oft nach dem Beschlägehersteller.

Neben Vorarlberg hat Blum auch Niederlassungen in Polen, den USA, Brasilien und China. Den Betriebsurlaub gibt es aber nur in Österreich. Für Hagen liegen die Vorteile vor allem darin, dass das ganze Unternehmen in diesem Zeitraum zur Ruhe kommt und nach dem Urlaub nicht ein Berg von unerledigten Aufgaben auf die Mitarbeitenden wartet. "Zudem nutzen wir die Zeit für Revisionen in der Produktion oder für Systemumstellungen, ohne den laufenden Betrieb stoppen zu müssen." Gleichzeitig räumt er ein, dass in bestimmten Bereichen, zum Beispiel im Versand, auch während der Betriebsferien gearbeitet werde. "Der Betriebsurlaub wird bereits beim Einstellungs­gespräch thematisiert", sagt Hagen.

In der arbeitsrechtlichen Beratung der Arbeiterkammer (AK) sind Betriebsurlaube kaum Thema. "Betriebe, die das Wort noch kennen, schreiben es auch in den Arbeitsvertrag", sagt Philipp Brokes, Arbeitsrechtsexperte bei der AK. Fest stehe, Urlaube können nicht einseitig verordnet werden. Mit der Unterzeichnung des Arbeitsvertrages un­terschreibe der Arbeitnehmer eine Urlaubsvereinbarung vorab. Das Arbeitsrecht sieht weiters vor, dass mindestens die Hälfte des Urlaubsanspruches zur freien Verfügung stehen muss. "Probleme gibt es dann, wenn der Arbeitgeber unerwartet schließt. Beispielsweise wenn ein Gastronomiebetrieb nur bei Schönwetter öffnen will." In diesen Fällen sei zwar der Aufbau von Minusstunden verbreitet, doch auch dafür brauche es die Zustimmung der Arbeitenden. Andernfalls gelten sie als "arbeitsbereit", das Wetterrisiko trägt der Arbeitgeber. (Gudrun Ostermann, 28.8.2023)