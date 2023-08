"Lobe Trump! Gehe mit dem Vorschlaghammer gegen Ramaswamy vor!" So steht es, berichten US-Medien, in Unterlagen, mit denen sich Ron DeSantis auf die erste TV-Debatte der Republikaner vorbereitete. In der Nacht auf Donnerstag zeigte sich auf der Bühne in Milwaukee: offenbar nicht nur in seinen. Fast alle Kandidaten gingen auf den 38-Jährigen aus Ohio los, der bisher kein einziges politisches Amt bekleidet hat. Offenkundig ist ihnen aufgefallen, dass der radikal-libertäre Trump-Fan mit seiner Art bei vielen Konservativen verfängt.

Vivek Ramaswamy durfte sich in Milwaukee oft des Applauses im Debattensaal erfreuen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/WIN M

Diese ist hart im Ton und turbulent im Inhalt: "Bezahlt und gekauft" seien alle seine Widersacher, polterte er eloquent, ihren Spendern hörig und ebenso "ihrem Papst", dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Als einziger der Kandidaten nämlich fährt er einen klar antiukrainischen Kurs, was er mit der Gefahr begründet, Russland in die Arme Chinas zu treiben. Wobei sein strategisches Denken in Sachen Peking dort endet, wo Taiwan beginnt – die Insel will er nämlich keinesfalls gegen einen Angriff verteidigen, wie er sagt.

Streng libertär – aber nur, wenn es passt

Auch innenpolitisch tickt er nur so lang dogmatisch libertär, wie er sich nicht von anderen Botschaften mehr Erfolg verspricht: So begründet der Sohn indischer Immigranten seine fanatische Ablehnung von Hilfen für Schwächere und von Antirassismus klassisch libertär damit, dass wahrhaft exzellenten Menschen Hürden in den Weg gestellt würden, wenn angeblich weniger Talentierte Förderung erhielten. Abtreibung aber sieht er nicht als Entscheidung von Frauen, sondern als Mord. Und das Wahlalter will er auf 25 erhöhen.

Selbst an viel Geld gekommen ist der Bachelor-Absolvent der Biologie (Harvard) und studierte Jurist (Yale), der nun gegen angebliche Eliten kämpft, zuvor durch Beteiligungen an Pharmafirmen – aus denen er ausstieg, bevor sie Verluste schrieben. Den Wahlkampf konnte Ramaswamy, der mit seiner Frau in Ohio lebt, daher aus eigener Tasche finanzieren. Seinen Stil nennt der "monotheistische Hindu", der sich nach eigener Sicht für jüdisch-christliche Werte einsetzt, "ultimative Widerrede".

Das gefällt auch einer Gruppe anderer Ultrareicher: Mit dem Investor Peter Thiel ist Ramaswamy seit Jahren über einen Investmentfonds verbunden, der explizit jene Unternehmen ausschließt, die Standards für moralische Investments erfüllen und damit in den Augen Ramaswamys und Thiels Profite verpassen. Elon Musk nennt den Kandidaten "sehr vielversprechend". (Manuel Escher, 24.8.2024)