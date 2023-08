Jetzt anhören: Dem Ex-Kanzler drohen bis zu drei Jahre Haft. Worauf die Anklage beruht und was diese für ein mögliches Politik-Comeback bedeutet

Österreichs ehemaliger Bundeskanzler Sebastian Kurz muss vor Gericht. Er soll im Ibiza-Untersuchungsausschuss gelogen haben. Dabei geht es etwa um die Bestellung von Thomas Schmid als Chef der Öbag und die Besetzung des Aufsichtsrats der Staatsholding. Sebastian Kurz will stets die Wahrheit gesagt haben – die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht das anders. Die Anklage wegen Falschaussage im U-Ausschuss liegt seit 18. August auf dem Tisch, in zwei Monaten beginnt der Prozess gegen den Ex-Kanzler und einstigen ÖPV-Shootingstar.

In dieser Folge von "Inside Austria" sprechen wir über die historische – erste – Anklage gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Wir erklären, warum Kurz vor Gericht muss und was das für ihn und die ÖVP bedeutet. Und warum der Prozess gerade erst der Anfang ist. Und wir fragen, ob Sebastian Kurz trotz der Anklage ein Comeback in der Politik plant. (red, 26.8.2023)

In dieser Folge zu hören: Renate Graber (Wirtschaftsredakteurin beim STANDARD), Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigatives beim STANDARD), Gregor Mayer (STANDARD-Ungarn-Korrespondent); Moderation: Margit Ehrenhöfer und Lucia Heisterkamp, Skript: Margit Ehrenhöfer und Lucia Heisterkamp; Gestaltung und Produktion: Christoph Grubits