Kehrt nach Brüssel zurück: Sektionsleiter Jürgen Meindl. APA/BARBARA GINDL

Anfang September tritt Jürgen Meindl offiziell seinen Dienst als Botschafter Belgiens an und kehrt damit in jenen Job zurück, den er mit 1. Juli 2017 zugunsten der Leitung der Kunst- und Kultursektion im Bundeskanzleramt einst aufgegeben hatte: motiviert durch Thomas Drozda (SPÖ) und befürwortet von seiner Vorgängerin Andrea Mayer, die damals vor ihrem Wechsel als Kabinettsdirektorin in die Präsidentschaftskanzlei stand.

Mayer selbst war 2007 von Claudia Schmied (SPÖ) zur Kunstsektionschefin bestellt worden. Als unter Josef Ostermayer (SPÖ) die Kunst- und Kultursektionen fusioniert wurden, hatte sie sich dank des Gleichstellungsgesetzes gegen einen männlichen Kontrahenten durchgesetzt. Sie und Meindl kennen einander seit Jahrzehnten, noch aus ihren Tätigkeiten für den einstigen Kunstminister Rudolf Scholten (SPÖ) in den 1990er-Jahren. So naheliegend die Annahme über ein halbwegs harmonisches Arbeitsverhältnis nach Mayers Berufung zur Kulturstaatssekretärin im Frühjahr 2020 auch hätte sein mögen, war doch im Alltag das Gegenteil der Fall. Personalfragen, über die sowieso Werner Kogler als Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) entscheidet, bildeten nur einen von gleich mehreren Reibungspunkten.

Provisorisch im Amt

Spätestens als Mayer vergangenes Jahr die Idee einer Bundeskulturholding an ihrem Sektionsleiter vorbei zu verfolgen begann, galt das Arbeitsverhältnis der beiden als endgültig zerrüttet. Auf Betreiben der Staatssekretärin blieb Meindl eine Vertragsverlängerung nach fünf Jahren verwehrt, wiewohl er bis zur bevorstehenden Nachbesetzung seiner Funktion provisorisch im Amt bleibt.

Die Bewerbungsfrist für die Leitung der Sektion mit 94 Vollzeitbeschäftigten lief am 20. Juni aus. Das Jahressalär liegt mit rund 160.000 Euro teils deutlich unter dem Gehalt der Führungsebene der Bundeskulturbetriebe. Der Aufgabenbereich umfasst das Förderungs- und Beteiligungsmanagement im Bereich Kunst und Kultur samt zugehörigen Budget-, Haushalts- und Rechtsangelegenheiten, dazu internationale und EU-Angelegenheiten im Bereich Kunst und Kultur oder auch die Weiterentwicklung einer Kunst- und Kulturstrategie. In den Aufsichtsräten der Festspiele repräsentiert man wiederum den Bund als größten Subventionsgeber vor Ort.

In Grunde handelt es sich um eine traditionelle Verwaltungsmanagementfunktion mit hoher Budgetverantwortung, bei der Rahmenbedingungen für die Politik umgesetzt werden. In der Not fungiert man zudem als Reservist oder Reservistin des Ministers oder der Staatssekretärin, auch als Repräsentant im Ausland.

Vier Chefs, drei Chefinnen

In Summe bedarf dieser Job neben fachlicher Eignung somit einiger Führungserfahrung, aber auch genauer Kenntnis der Verwaltungsstruktur. Ein klassischer Quereinstieg ist deshalb eher die Ausnahme, wenngleich nicht von vornherein ausgeschlossen. Aus den Hearings im August dürften sich nunmehr die beiden Stellvertreterinnen des bisherigen Sektionschefs als bestens geeignet qualifiziert haben: die Gruppenleiterinnen Kathrin Kneißel (Förderwesen und Internationales) und Theresia Niedermüller (Beteiligungsmanagement und Steuerung).

Kneißel, Jahrgang 1965, übernahm 2015 unter Josef Ostermayer die Leitung der damals neuen Abteilung für europäische und internationale Kulturpolitik in der Sektion. Sie war einst, so wie Mayer, in der Ära Scholten ins Ministerium gekommen. Als Favoritin der Staatssekretärin gilt dem Vernehmen nach jedoch die Betriebswirtin Niedermüller, die 2015 aus der Budgetsektion des Finanzministeriums kommend die Abteilung für die Bundestheater übernommen hatte. Zuletzt war sie in den Findungskommissionen für die Generaldirektionen der Albertina, des Kunsthistorischen Museums sowie des Technischen Museums.

Wer die Leitung der Sektion überantwortet bekommt, wird demnächst offiziell von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) entschieden. Die Bekanntgabe soll im Laufe des Septembers erfolgen. Dann wird Meindl, nach sechs Jahren und drei Monaten als Sektionsleiter in vier Regierungen unter vier Chefs und drei Chefinnen, zurück nach Brüssel übersiedeln. (Olga Kronsteiner, 25.8.2023)