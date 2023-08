Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

OK, Rapid hat gegen Fiorentina zu Hause gewonnen. Eine beherzte Leistung wurde belohnt und man hat sich eine tolle Ausgangslage für das Retourspiel am kommenden Donnerstag geschaffen. Was war das für ein magischer Abend? Wie war es im Stadion? Markus berichtet von einer besonderen Nacht für jeden Rapid Fan.

Spätestens am Wochenende ist am dann wieder in der Realität des eh schon leidenden Wiener Fußballfan angekommen. Die Young Violets kassieren nach dominanter Vorstellung gegen den Wiener Sportklub in der 80. Minuten den Ausgleich, davor unterlagen die FK Austria Wien Damen knapp mit 0:1 dem Serienmeister aus St. Pölten.

Am Sonntag lief es für die Wiener Klubs auch nicht besser. Rapid hatte noch einen besseren Tag erwischt, kam aber über ein 1:1 Unentschieden gegen die WSG aus Tirol nicht hinaus. Die Austria hingegen war chancenlos in Linz. Beide Spiele werden aufgearbeitet und eingeordnet. Fakt ist, in der Bundesliga müssen sich die Wiener Klubs noch steigern. Markus und Stefan sollten sich beim Tippspiel steigern, denn dort sind sie schon das zweite Monat in Folge relativ weit hinten verortet. Und das sollen die Experten des Podcasts sein? Naja, hört uns bitte trotzdem zu!

Frage der Woche

Schafft Rapid den Aufstieg gegen Fiorentina am Donnerstag? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 29.8.2023)