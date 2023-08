Jetzt anhören: Gibt es Regionen in Österreich, die bald nicht mehr bewohnbar sein werden? Und was können wir tun, um das eigene Zuhause jetzt schon zu schützen?

Thema des Tages Wo in Österreich wir uns dauerhaft gegen Unwetter rüsten müssen

Reißende Hochwasser und abgerutschte Erdmassen haben diesen Sommer besonders den Süden von Österreich verwüstet und viele Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Erst in der Nacht auf Freitag ist eine Gewitterfront über das Land gezogen, die zahlreiche Feuerwehreinsätze gefordert hat. Naturkatastrophen wie diese werden durch den Klimawandel immer häufiger. Genauso wie Waldbrände, Hagel und Lawinen.

So langsam stellt sich die Frage: Wo in Österreich kann ich überhaupt noch leben, ohne mir über solche Katastrophen Sorgen zu machen? Darüber sprechen wir heute mit STANDARD-Redakteur Guido Gluschitsch und Bernadette Redl, Immobilienredakteurin beim STANDARD. Wir schauen uns außerdem an, wie gut Österreichs Katastrophenschutz gerüstet ist und wie man sich auf das nächste Unwetter vorbereiten kann. (red, 25.8.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von Donau Versicherung. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Donau Versicherung