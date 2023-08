Kommen und Gehen beim SK Sturm. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Graz - Emanuel Emegha hat Sturm Graz in der Sommer-Übertrittszeit abgegeben, Alexander Prass könnte als weiterer wertvoller Stammspieler folgen. "Als Trainer wünsche ich mir Kontinuität. Natürlich reißt es Löcher auf, wenn ein Fixbestandteil des Teams den Club verlässt, den man nicht in der Sekunde auffangen kann. Aber andererseits ermöglicht es neues Potenzial, das es so schnell als möglich zu integrieren gilt", sagte Coach Christian Ilzer auf einen möglichen Abgang angesprochen.

Der 22-jährige ÖFB-Teamspieler wird seit längerem mit einem Transfer in Verbindung gebracht. Neuigkeiten gab es diesbezüglich am Donnerstag bei einem Pressetermin noch keine. Das Transferfenster schließt am 1. September. "Ich sehne mich nach dem Ende der Transferzeit", betonte Ilzer. Fix ist, dass auf die Verletzung von Neo-Stürmer Seedy Jatta, der bei seinem Bundesligadebüt Brüche von drei Querfortsätzen der Lendenwirbel links erlitt, nicht mit einem Transfer reagiert wird. Mohammed Fuseini wird nun nicht abgegeben. "Er wird jetzt bei uns bleiben und genügend Spielpraxis bekommen", kündigte der Steirer an.

Jatta soll im besten Fall noch im Herbst sein Comeback geben. "Die Knochen werden in vier bis sechs Wochen verheilt sein. Er ist aber ein sehr dynamischer Spieler, es ist schwer abzuschätzen bis er seine Bewegung wieder voll nützen kann", erläuterte Ilzer. Die Verletzung sei sehr bitter, der Stürmer schaue aber bereits wieder zuversichtlich nach vorne.

Wohl nicht mehr im Dress der Grazer wird man Jakob Jantscher sehen. Der Routinier steht vor einem Wechsel nach Hongkong. "Es ist nicht meine Aufgabe, da Informationen zu verkünden, das wird vereinsseitig erfolgen", so Ilzer. (APA, 24.8.2023)