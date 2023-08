Im Gastblog zeigt Mediator und Jurist Ulrich Wanderer anhand eines Falls, wie Glaubensfragen im Zuge von Scheidungen eine wichtige Rolle einnehmen können.

Georg und Martina waren schon die letzten Jahre kein glückliches Paar mehr. Sie hatten es zwar geschafft, sich zum Wohle – so dachten sie zumindest – der gemeinsamen Tochter Angelika zusammenzuraufen, doch nahm auch hier das Raufen überhand, während das Zusammen immer mehr in den Hintergrund trat. Zweimal suchten sie Unterstützung in einer Familienberatung, wobei ihnen dort zwar kurzfristige Tools an die Hand gegeben wurden, doch nach zwei Jahren stand die Beziehung dann doch erneut vor dem Aus.

Die Vorwürfe glichen einander in erstaunlicher Art und Weise. Beide warfen einander aufbrausendes Verhalten vor, beide bekräftigten aber auch ihren Willen nach einem möglichst guten Miteinander, wollten es zum Wohle der gemeinsamen Tochter Angelika noch mit einer vorübergehenden Trennung versuchen, doch kamen die Gespräche immer und immer wieder an den gleichen Punkt. Sie vertrauten einander nicht mehr und konnten sich auf entscheidende Aspekte der Kindererziehung nicht einigen, was in weiterer Folge noch zum Problem werden sollte. Jedenfalls vergingen einige Sitzungen bis sich beide in einem durchaus emotionalen Gespräch auf eine Scheidung einigen konnten.

Was tun, wenn im Scheidungsprozess plötzlich religiöse Bedenken zu einem Zögern führen? Getty Images/iStockphoto/kieferpix

In weiterer Folge sollten sich die Probleme vervielfachen: Einmal herrschte Unklarheit über das zu beschaffende Formular (während eine Seite das beim zuständigen Gericht aufliegende Formular beigeholt hatte, bestand die andere Seite auf einem umfassenderen Vergleichs-Muster einer Fachzeitschrift), dann wurden Termine relativ kurzfristig verschoben. Als dann der erste inhaltliche Mediationstermin zustande kam, verlief dieser – wie zu erwarten war – sehr zäh.

Bereits bei Fragen der Obsorge gab es massive Differenzen, da grobe Auffassungsunterschiede hinsichtlich diverser Werthaltungen, Glaubensfragen aber auch medizinischer Fragen zwischen den zukünftigen Ex-Partnern standen. Auf die Frage, ob der jeweils andere Elternteil als Mutter oder Vater positiven Einfluss auf die Tochter hatten, nickten beide sofort, doch alleine die Forderung, bei jedem Arztbesuch ein Vetorecht zu haben, stellte ein massives Hindernis für die Weiterführung der gemeinsamen Obsorge dar. Der Mediator schlug daraufhin vor, die Themen der Kindererziehung beziehungsweise der Betreuung, der Kindesunterhalts und des Kontaktrechts später zu klären, und gab den Parteien die Aufgabe, sich bis zum nächsten Termin Klarheit über die finanziellen Bedürfnisse hinsichtlich eines allfälligen nachehelichen Unterhalts zu verschaffen.

Dissens im Detail

Diese Intervention schien erst etwas Bewegung in die Sache zu bringen, die beiden standen recht gut im Berufsleben und einigten sich schnell auf einen wechselseitigen Unterhaltsverzicht. Ebenso gelang es, eine Lösung bezüglich des ehelichen Wohnsitzes zu finden, da dieser im Eigentum der Eltern des Mannes stand und diese dahingehend helfen wollten, dass sie die Frau noch einige Zeit gegen eine geringe Miete in der Wohnung wohnen lassen wollten. Dissens bestand allerdings dann über die persönlichen Gegenstände des Mannes, die er vorerst in der Wohnung lassen wollte. Weiters bestand er darauf, ebenso einen Schlüssel für die Wohnung der Eltern zu behalten.

Dieses Muster zog sich im Endeffekt durch die Mediation, grundsätzlich schien es Einigkeit zu geben, doch gab es dann im Einzelfall immer wieder – einmal seitens der Frau, dann seitens des Mannes – Einwände, die eine Einigung wieder verzögerten. Der Mediator unterbrach daraufhin die Mediation und sprach diesen Eindruck offen an, verbunden mit der Bitte, dass beide Parteien bis zum nächsten Mediationstermin, der erst nach einer gewissen Überlegungspause angesetzt werden sollte, ihre persönlichen Standpunkte zu den Themen bezüglich der Tochter schriftlich zusammenfassen sollten. Ebenso holte sich der Mediator die Erlaubnis beider Parteien ein, im Rahmen einer Pendelmediation telefonische Einzelgespräche mit den Beiden zu führen.

Frage des Glaubens

Schon bald zeigte sich in den Einzelgesprächen eine noch ganz andere Dimension der Scheidung. Beide Parteien waren in ihrer Glaubensgemeinschaft recht aktiv und befürchteten, aufgrund der Scheidung aus diesem Kreis verstoßen zu werden. Die Angst war zwar bei der Frau noch stärker ausgeprägt als beim Mann, doch sprach auch dieser die Befürchtung des Reputationsverlustes im Bekanntenkreis, der zum Großteil ident mit der Glaubensgemeinschaft war, bereits im ersten Telefonat an.

Nachdem beide aber diese wesentliche Information nicht in den Präsenzterminen, sondern in den vertraulichen Telefonaten preisgegeben hatten und darüber hinaus die Erlaubnis, dieses Thema im gemeinsamen Gespräch zu behandeln, noch nicht geben wollten, bestand das Problem weiter. Der Mediator organisierte nach Rücksprache für die beiden einen Termin für eine verpflichtende Elternberatung, um die Zeit nicht unnütz verstreichen zu lassen. Einen Monat nach dem letzten Termin rief die Frau wieder an, woraufhin ein Folgetermin vereinbart wurde.

Nun folgten mehrere positive Überraschungen aufeinander: Im Rahmen der Elternberatung konnte die Beraterin herausarbeiten, dass beide einander nach wie vor als vertrauenswürdige Elternteile empfanden, die das Wohl ihres Kindes an oberster Stelle sahen. Offenbar waren auch Angelikas Schulnoten in Folge der elterlichen Streitigkeiten abgefallen, was bereits im Rahmen eines Elternsprechtags auch von den Lehrern bemerkt wurde.

Einem weiteren Schaden vorzubeugen schien nun den Eltern das Gebot der Stunde zu sein. Dennoch war beiden auch ihre Glaubensgemeinschaft sehr wichtig, weswegen der Mann einen Termin mit einem Geistlichen vereinbart hatte, um die Situation zu besprechen. Im Rahmen dieses Gesprächs konnte die Angst einer Stigmatisierung oder eines Ausschlusses aus der Gemeinschaft genommen werden, zumal der Priester auch davon gesprochen hatte, eine kleine Gruppe von geschiedenen Gemeindemitgliedern zu betreuen.

Aufbau von Verständnis

Mit dieser Information gestärkt erschien der Mann beim folgenden Termin und eröffnete das Gespräch gleich mit dem Hinweis, dass er nun auf den Schlüssel für die ehemals eheliche Wohnung verzichten würde und selbst als Vertreter der Eltern nur nach Absprache mit der Frau die Wohnung betreten würde. Im Gegenzug versprach die Frau, die Einsparungen bei der Miete beim Kindesunterhalt gegenzurechnen und einen sogenannten Entlastungsvertrag mit dem Mann hinsichtlich des Kindesunterhalts abzuschließen, bei welchem im Rahmen einer umfassenden Scheidungsfolgenregelung auch eine Reduktion des Kindesunterhalts vereinbart werden kann, wenn die erzielte Vereinbarung im Sinne des Kindeswohls ist.

In weiterer Folge adressierten die beiden auch das heikle Thema der Obsorge und einigten sich dahingehend, dass bei einem Dissens über allfällige medizinische Maß sowohl die Meinung des Hausarztes, wie auch jene eines befreundeten Gemeindemitgliedes, welches ebenfalls als Arzt einer Praxis arbeitete, einzuholen. Nun stand einer gemeinsamen Obsorge nichts mehr im Wege. Auch bei der Regelung des Kontaktrechts konnte eine schnelle Vereinbarung gefunden werden, wobei dieser eine Klausel beigefügt wurde, der zufolge das Kontaktrecht des Kindes nach neun Monaten zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen wäre. Beiden war klar, dass die 13-jährige Tochter den Kontakt zum Vater brauchte und möglicherweise in Zukunft auch zu ihm in die Wohnung wechseln würde.

Die wesentlichen Inhalte der Scheidungsfolgenvereinbarung waren also nun doch geklärt, zumal die beiden keine gemeinsamen Schulden zu verantworten hatten und die Aufteilung des Gebrauchsvermögens, sowie der Ersparnisse problemlos verlief. Bei einem gemeinsamen Termin im Rahmen des Amtstages konnte die Vereinbarung auch noch durch eine Familienrechtsjuristin überprüft werden, sodass beide auch dem Gericht die Bestätigung über die rechtliche Beratung, gemeinsam mit der Bestätigung für die Elternberatung vorlegen konnten.

Religiöse Bedürfnisse ernst nehmen

Religiöse Überzeugungen bilden oftmals die gemeinsame Wertebasis einer Beziehung. Dennoch oder auch gerade deswegen spielen sie auch in Trennungs- oder Scheidungsmediationen eine wesentliche Rolle und sollten hier berücksichtigt werden. Die Werteneutralität der Mediatorinnen und Mediatoren ist ein wichtiger Aspekt. Persönliche Glaubenssätze der Mediatorin oder des Mediators dürfen keinen Einfluss auf den Fortgang oder das Ergebnis der Mediation haben. Allenfalls kann bei einem grundlegenden Verstoß gegen den Wertekompass der Mediatorin oder des Mediators die Mediation beendet oder an eine andere Mediatorin oder einen anderen Mediator weitergeleitet werden, doch ist Transparenz ein wichtiges Thema.

In jenem Fall, der dieser Schilderung zugrunde lag, war es möglich, auch einen Vertreter der Glaubensgemeinschaft in die Lösung des scheinbar gordischen Knotens einzubinden und so scheinbare Hindernisse als Missverständnisse zu enttarnen. (Ulrich Wanderer, 31.8.2023)