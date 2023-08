Der Sommer 2023 belegt Platz sieben von 260 im langjährigen Wetterranking. Dennoch brachte er lange Hitzewellen und viele Niederschläge. APA/Frank Rumpenhorst

Während im astronomischen Kalender der Herbst am 23. September beginnt, endet der meteorologische Sommer bereits am ersten Septembertag. Zu spüren bekommen wir die Vorboten des Herbstes allerdings schon ein paar Tage früher: Bereits dieses Wochenende wird das Hochsommerende eingeläutet, es kündigt zugleich den Spätsommer an. In weiten Teilen Österreichs wird ein sogenannter Luftmassenwechsel für starke Regenfälle und niedrigere Temperaturen sorgen.

Das funktioniert so: Während am Freitag noch eine heiße Luftmasse über Österreich liegt, wird diese ab Samstag immer mehr mit kalter Luft vermischt und schlussendlich von dieser ersetzt. Am Sonntag und Montag gehen die Temperaturen beständig nach unten. Spätestens Anfang nächster Woche gibt es dann österreichweit ein Ende der längsten Hitzewelle des Jahres.

Eine Serie von Tagen mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 30 Grad wird von der Geosphere Austria, der Bundesanstalt für Klimatologie und Meteorologie, als Hitzewelle bezeichnet. In Innsbruck, Salzburg, Linz, St. Pölten, Wien und Eisenstadt bleibt es am längsten heiß. Hier dürfte die Hitzewelle nach 15 oder 16 Tagen am Sonntag oder Montag enden. Vom Rekord aus dem Jahr 2018 ist man trotzdem weit entfernt. Damals blieben die durchschnittlichen Temperaturen knapp einen Monat lang – von Ende Juli bis Mitte August – über 30 Grad.

Kärntner Niederschläge und Vorarlberger Hitze als Höchstwerte

Anlässlich des voraussichtlichen Hochsommerendes eine Rückschau auf die österreichischen Top-Werte: Die höchste Temperatur wurde im Sommer 2023 in der Vorarlberger Bezirkshauptstadt Bludenz registriert. Mit 37,7 Grad lag der Wert knapp über jenem von Innsbruck, wo es 37,4 Grad waren. Am wenigsten zeigte das Thermometer im Juni in Oberösterreich an: Knapp minus zwei Grad hatte es bei der Messstation Liebenau-Gugu. Diese liegt in einem schattigen Tal, und die niedrigen Temperaturen kamen – nach einer windstillen und wolkenlosen Nacht – kurz vor Sonnenaufgang zustande.

Die Unwetter Anfang August in Kärnten sorgten auch für den höchsten Niederschlagswert. In der Landeshauptstadt Klagenfurt war der Niederschlagsschnitt um 75 Prozent höher als im Vorjahr – der Jahresrekord waren rund 300 Liter pro Quadratmeter. Den trockenen Vergleich liefert der Nordosten Österreichs: Im Waldviertel und im Mühlviertel gab es im heurigen Sommer um knapp ein Drittel weniger Niederschlag als im Vorjahr.

Insgesamt wurden seit Beginn der Aufzeichnungen rund 260 Sommer gemessen. Die allerersten brauchbaren Aufzeichnungen wurden 1776 im Kloster Kremsmünster niedergeschrieben. Der diesjährige werde sich voraussichtlich auf dem siebenten Platz der heißesten Sommer einordnen, sagt Alexander Orlik, Klimatologe der Geosphere. Zum Vergleich: Der Vorjahressommer befindet sich auf Platz vier, was aber vor allem an einem besonders heißen Juni 2022 lag. Den absoluten Rekordsommer gab es 2019.

Zum Schulstart keine neue Hitzewelle

Eine bemerkenswerte Messung gab es an der Salzburger und Kärntner Grenze: In einer der ältesten Wetterstationen, jener auf dem Sonnblick – sie besteht seit 1886 –, wurde die höchste Temperatur der Geschichte gemessen. Diese liegt bei 15,7 Grad und überschreitet den bisherigen Höchstwert zwar nur um 0,4 Grad. Doch: Die Messstation steht in unbebautem Gebiet in einer Höhe von mehr als 3.100 Metern. Der Wert sei somit eindeutig auf den Klimawandel zurückzuführen.

Eine genau Wettervorhersage für den Schulstart im Osten Anfang September kann man bei der Geosphere noch nicht machen. Eines sei aber schon sicher: Die Temperaturen werden unter 30 Grad liegen und sich zwischen 20 und 25 Grad einpendeln. (Luca Arztmann, 26.8.2023)