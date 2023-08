Wien – Zustimmung von Oberbank-Chef Franz Gasselsberger gibt es für den am Mittwoch präsentierten Vorstoß der Bankensparte der Wirtschaftskammer (WKÖ) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Deren Vorschlag, bei variablen Immobilienkrediten keine Mahnspesen zu verrechnen, werde sein Haus "natürlich" umsetzen – obwohl man keine Probleme mit notleidenden Wohnkrediten habe.

Die EZB wird auf ihrer Sitzung im September die Zinsen nicht weiter erhöhen, erwartet Oberbank-Chef Franz Gasselsberger. IMAGO

Deren Anteil liege derzeit wie üblich bei knapp zwei Prozent, sagte Gasselsberger bei der Präsentation der Zahlen zum "gut gelaufenen" ersten Halbjahr. Bei den heuer neu vergebenen Immobilienkrediten betrage die Quote von variablen Krediten etwa ein Drittel, im Bestand rund die Hälfte. Nicht nachvollziehen kann Gasselsberger die zuletzt aufgekommene Kritik an heimischen Kreditinstituten, die er auf das "Sommerloch" zurückführt. Unter der Kundschaft seiner Bank will er jedenfalls keine Unzufriedenheit ausgemacht haben.

Viel abgewinnen kann der Bankchef auch der Forderung, bei vorzeitiger Tilgung von Fixzinskrediten der Kundschaft mehr – derzeit zulässig ist ein Prozent des Rückzahlungsbetrags – verrechnen zu dürfen. Schließlich habe eine Bank für die Kredite Refinanzierungskosten zu tragen. Zu dem geplanten Hilfstopf für notleidende variable Immokredite sagte Gasselsberger lediglich, dass dieser für Familienhärtefälle angedacht sei.

Stabilisierung erwartet

Eingebrochen ist zwar das Neugeschäft bei Wohnkrediten. Dennoch unterstützt der Oberbank-Chef die seit August 2022 strengere Vergaberichtlinien für Immobilienkredite durch die sogenannte Kim-VO. Denn er erwartet ohnedies eine Stabilisierung in diesem Bereich, da wenig gebaut und die wachsende Nachfrage nach Wohnraum die Preise stützen werde. Zudem geht Gasselsberger auch von keinen weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) aus.

Zu dem Gewinnsprung der Oberbank, der Nettoertrag stieg um 166 Prozent auf fast 230 Millionen Euro, stark beigetragen hat das Zinsgeschäft, das um fast die Hälfte auf 281 Millionen Euro emporgeschnellt ist. Zudem hat die Risikovorsorge im Zinsgeschäft abgenommen – allerdings erwartet Gasselsberger nun eine Normalisierung, also künftig wieder mehr Risikoaufwand. Als Ertragbringer erwies sich im ersten Halbjahr auch die Eigenveranlagung der Oberbank.

Profitablere Volksbanken

Die höheren Zinsen haben auch dem Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr ein deutliches Gewinnplus beschert. Der Nettoertrag erreichte fast 170 Millionen Euro, stieg also um 122 Prozent verglichen mit der Vorjahresperiode. (aha, 24.8.2023)