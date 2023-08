Handelt es sich bei ihm um ein Getränk oder ein Dessert? Beim Affogato ist die Antwort gar nicht so simpel. Während man in Italien die Spezialität als Nachspeise reicht, wird die Kaffee-Eis-Kombi im Ausland als Getränk angeboten. Worauf man sich aber einigen kann, ist die Zubereitung: Auf eine Kugel Vanilleeis wird heißer Espresso gegossen. Das Eis schmilzt durch die Hitze des Kaffees und verbindet sich zu einer cremigen, fein-süßen Emulsion. Von dort kommt auch der Name: "affogato al caffè", wie es im Italienischen heißt, bedeutet so viel wie "ertränkt im Kaffee".

Die halbgeschmolzene Kugel wird gelöffelt – daher wohl der Gedanke, es handle sich um ein Dessert –, der Eiskaffee ausgetrunken – deswegen wohl die Bezeichnung als Getränk. In Variationen wird vor allem in Italien der Affogato mit Milcheis, dem Fior di Latte, serviert. Ganz so streng hält man es in den italienischen Cafés aber nicht, da kann Affogato mit allen verfügbaren Eissorten kombiniert werden: Eis aus Walnüssen oder Mandeln, für die volle Dosis Koffein wählt man Kaffee-Gelato.

Affogato, so simpel wie perfekt. Getty Images/iStockphoto

Auf den Speisekarten der Stadt

In Italien serviert man seit den 50er-Jahren den Kaffee mit Eis. Wer ihn erfunden hat und wo, weiß man nicht. Es existiert auch keine legendenhafte Entstehungsgeschichte, die den italienischen Kultspeisen oft zugeschrieben wird. (Tiramisu zum Beispiel soll in einem Bordell in Treviso erfunden worden sein, um die Potenz der Kunden zu stärken.)

Seit einigen Jahren drängt der Affogato auf die Speisekarten der heimischen Eisdielen, Cafés und Restaurants. Man findet den italienischen Eiskaffee im Gänsehäufel ebenso wie in der Deutschen Bahn – dort wird er seit kurzem in den Bordrestaurants angeboten. Die ÖBB muss (oder sollte) da noch nachziehen.

Optik überzeugt

Aber warum erlebt der Italo-Klassiker seit einiger Zeit ein Revival? Klar, er schmeckt. Aber der Geschmack ist selten der einzige Grund, warum ein Gericht zum Trend wird. Einen Einfluss darauf haben heute Social-Media-Plattformen wie Instagram und Tiktok. Auf den Plattformen finden sich immer wieder Videos und Fotos von der Zubereitung der Affogati. Häufig generieren sie hunderttausende Likes und Aufrufe.

Eines der beliebtesten Affogato-Videos auf Tiktok zeigt zum Beispiel, wie das italienische Dessert in einem florentinischen Café zubereitet wird. Gekonnt wird da das Gelato in ein Häferl gespachtelt. Nicht irgendwie, sondern in einer besonderen geometrischen und besonders ästhetischen Form. Dann fließt der Espresso direkt aus der Maschine in das Eisbett und wird serviert. Das zehnsekündige Video wurde mittlerweile fast sechs Millionen Mal angeschaut. Ähnliche Videos auf den Plattformen sind genauso erfolgreich, Influencer und Content-Creators versuchen sich daran, das Filmchen in Selbstversuchen nachzuahmen. Der Affogato, er ist ein Getränk, ein Dessert für das Social-Media-Zeitalter. Simple Dekadenz in Form und Geschmack.

Konkurrenz?

Aber nicht nur das schöne Äußere verhilft dem Affogato zu einem zweiten Frühling. Ein Blick auf die Speisekarten in Wien führt vor, dass auch ökonomische Aspekte eine Rolle spielen dürften: Durchschnittlich zwischen 4,50 und knapp über sechs Euro verlangen die Gastronominnen und Gastronomen der Stadt für das Trendgetränk. Das ist für ein Gericht, das aus einer Kugel Eis und ein bissl Kaffee besteht, eine ordentliche Gewinnmarge.

Trotz der teilweise horrenden Preise – der Affogato wird getrunken. Vom Schwimmbad bis ins Hipster-Café scheint der italienische Eiskaffee die Wiener Version ein wenig verdrängt zu haben. Diese wird mit mehreren Eiskugeln, viel Kaffee und Schlagobers zubereitet. Bei hohen Temperaturen und als Nachspeise nach dem Essen eine richtige Bombe. Der Affogato dagegen ist, wie eine Userin auf Tiktok schreibt, der "beste Nachtisch, wenn es etwas Kleines sein soll". (rec, 26.8.2023)