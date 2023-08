Die Zahl der versuchten Terroranschläge ist so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ein Bericht aus Jerusalem

Israel und das Westjordanland erleben die schlimmste Terrorwelle seit der Zweiten Intifada: Auf jeden Tag kommen laut Angaben der israelischen Geheimdienste im Schnitt 1,5 vereitelte Terroranschläge. Durch erfolgreiche Attentate kamen seit Jahresbeginn 29 Israelis zu Tode. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr starben 31 Menschen durch palästinensischen Terror.

Immer mehr junge Palästinenser schließen sich dem an, was sie "bewaffneten Widerstand" nennen. Es wird ihnen heute einfacher gemacht denn je, sich dafür die nötigen Waffen zu besorgen.

Günstige Bedingungen

"Eine riesige Menge an Waffen ist im Umlauf", sagt Israel Ziv, Generalmajor in Reserve und Ex-Kommandant der Einsatzdirektion der Armee. Konkrete Schätzungen, wie viele Schusswaffen im Westjordanland verfügbar sind, gibt es nicht. "Aber wir wissen, es ist eine Menge, und jeder, der eine Waffe haben will, bekommt sie auch", sagt Ziv. Und zwar auf dem Schwarzmarkt.

Für Waffendealer, die meist über Jordanien nach Israel kommen und dort Waffen aus Syrien und dem Irak verkaufen, gibt es im Westjordanland günstige Bedingungen: Der Markt ist lang nicht gesättigt, dementsprechend hoch sind die Preise – für eine Pistole, die in Jordanien um rund 2.000 Dollar verkauft werden könnte, kann man hier 5.000 Dollar verlangen, wie aus einer Analyse des Washington Institute hervorgeht.

Nur ein Teil der verkauften Waffen dient terroristischen Aktivitäten im Westjordanland. Der größere Teil wandert in die Hände von Mafiagangs dies- und jenseits der Grünen Linie. Diese halten vor allem die arabischen Städte im Norden Israels in ihren Fängen, setzen Geschäftsleute und Politiker mit Erpressungen unter Druck und bedienen sich arbeitsloser Jugendliche, um Auftragsmorde zu begehen.

Hohe Frustration

Je verfügbarer die Waffen sind, desto leichter ist es für Terrorgruppen, Willige für Attacken zu gewinnen. So geübt Israels Armee darin ist, Terrornetzwerken auf die Spur zu kommen, so schwierig ist es, der steigenden Zahl von kaum vernetzten Einzeltätern zu begegnen. Der Frust angesichts hoher Arbeitslosigkeit und geringer Perspektiven trifft auf Hetze von Terrororganisationen, die den Attentätern Geld und Heldenstatus versprechen.

Ziv weist aber auch auf die eskalierende Wirkung radikaler israelischer Siedler hin. Mit ihrer Gewalt provozieren sie neue Gewalt, meint Ziv. "Palästinensische Dörfer, die nie etwas mit Terror zu tun hatten, wurden durch gewaltbereite junge Siedler in die Gewalt hineingezogen", meint der Militärexperte.

Israels rechts-religiöse Regierung unter Benjamin Netanjahu trage Ziv zufolge ihrerseits zur Terrorwelle bei, indem sie die Palästinenserbehörde schwäche. "Damit tun sie genau das, was die Terrororganisationen wollen." Auch in Israels Regierung gibt es Kräfte, die das Minimum an Autonomie, das die Palästinenser haben, gerne abschaffen möchten.

Minister Itamar Ben-Gvir hetzt gegen Palästinenser. AP/Ohad Zwigenberg

Itamar Ben-Gvir, Minister für Nationale Sicherheit und Bewohner einer illegalen Siedlung in Hebron, fordert erhebliche Einschränkungen für Palästinenser. In einem TV-Interview erklärte er, das Recht seiner Familie, sich frei auf den Straßen des Westjordanlands zu bewegen, sei jedenfalls "wichtiger als die Bewegungsfreiheit der Araber". Worauf Achmad Tibi, Abgeordneter der Liste Chadash-Tal, erklärte: "Erstmals gibt ein israelischer Minister öffentlich zu, dass Israel ein Apartheidregime basierend auf jüdischer Vorherrschaft betreibt." (Maria Sterkl aus Jerusalem, 24.8.2023)