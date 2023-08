Jewgeni Prigoschin, dessen Tod am Mittwoch vermeldet wurde, auf einem Archivbild aus dem Jahr 2022. Sein Konflikt mit den russischen Generälen begann schon Jahre zuvor in Syrien. AP

"Schoigu, Gerassimow, wo ist die verdammte Munition?": Durch den Wutausbruch Jewgeni Prigoschins in einem Video aus der Schlacht um die ukrainische Stadt Bachmut wurde der Konflikt des Wagner-Chefs mit dem russischen militärischen Establishment im Mai quasi offiziell bestätigt. Danach ging es relativ schnell, im Juni folgte Prigoschins Meuterei, genau zwei Monate später der Flugzeugabsturz.

Glaubt man den Erinnerungen des im Jänner (an einer Krankheit) verstorbenen Reporters Kirill Romanowski, dann hat die Auseinandersetzung viel früher begonnen. Romanowksi ist zwar nicht der seriöseste aller Zeugen, er arbeitete für ein Prigoschin-Propagandamedium. Aber sein Bild des Wagner-Chefs ist recht schlüssig. Er berichtete aus einem Schlüsselland für russische Interventionen, aus Syrien, wo die Wagner-Milizen in den Rang einer potenten Hilfstruppe für die russische Armee aufstiegen. Und dort bringt ihre Zerschlagung als eigenständige paramilitärische Kraft Veränderungen im Machtgefüge.

"Dwornikow, du Schuft"

Bereits Ende 2016 sei der Konflikt losgegangen, schreibt Romanowski. Damals standen nicht Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow im Zentrum von Prigoschins Zorn, sondern Alexander Dwornikow, der damalige Syrien-Kommandant. Prigoschin und Dwornikow verfolgten laut Romanowksis Beschreibung, die in einer Analyse des Middle East Institute wiedergegeben wird, demnach gemeinsam die Schlacht gegen den "Islamischen Staat" bei Palmyra. Die Wagner-Milizen erlitten schwere Verluste – und Prigoschin soll den General angebrüllt haben: "Dwornikow, du Schuft, gib uns 100 Granaten!" Das klingt in der Tat nach Prigoschin.

Zerstörung durch die IS-Miliz in Palmyra. Die Wagner-Truppen erlitten dort schwere Verluste. APA/AFP/JOSEPH EID

Als dann der IS zurückgeschlagen war und die russischen Militärs Auszeichnungen kassierten und seine Leute leer ausgingen, sei Prigoschins Frust weiter gewachsen. Zu der Zeit bekannte sich die russische Führung noch lange nicht zu den Wagner-Milizen. Bei einer Kongressanhörung 2018 sagte der damalige US-Verteidigungsminister James Mattis sogar aus, dass sich Moskau in der direkten Kommunikation mit Washington distanziert hatte, als die Wagner-Söldner auf das von den USA kontrollierte syrische Conoco-Gasfeld vorrückten. Die USA konnten ihre Luftwaffe gegen die Miliz einsetzen, ohne eine Eskalation mit Russland zu befürchten. Prigoschin sah das als Verrat.

Dieser Puffer zwischen russischen und US-Truppen in Syrien ist nun verschwunden. Dass die Gefahr von direkten Zusammenstößen wächst, ist in Syrien bereits seit Wochen zu beobachten. In all den Jahren wurde in brenzligen Fällen der "US Russia Military Deconfliction Mechanismus", eine Art rotes Telefon, eingeschaltet. Das sei nun seltener der Fall, berichtet die US-Armee, die Russen scheinen die Konfrontation weniger zu scheuen. Politisch fühlen sie sich dazu auch ermutigt, weil die Normalisierung der Regionalmächte, darunter auch US-Partner, mit dem Assad-Regime voranschreitet.

In Syrien, aber auch in anderen Staaten, in denen die Wagner-Leute mitgemischt haben (auf dem Bild: Wagner-Söldner in Mali), geht es nicht nur um militärische Kontrolle, sondern auch um gute Geschäfte. AP

Weil sich die russische Armee jedoch schwertut, alle Funktionen von Wagner prompt zu übernehmen, kommt auch der iranischen Präsenz in Syrien eine größere Bedeutung zu. Die Iraner füllen das Vakuum, sogar bei der Unterstützung syrischer Armeeteile. Syrische private Söldner, die früher bei Prigoschin angedockt haben, werden nun von den Iranern rekrutiert. Die Wagner-Milizen stützten sich ja ihrerseits selbst stets auf lokale Milizen, die ihre Zahl bei weitem übertrafen. Als syrische Wagner-Söldner von Russland nach Libyen geschickt wurden, regte sich jedoch der Widerstand arabischer Stämme. Russland musste schlichtend eingreifen.

Teheran ist der lachende Dritte

Der Iran ist jedenfalls in Syrien momentan der lachende Dritte zwischen Putin und – dem nunmehr ausgeschiedenen – Prigoschin. Nach dessen Meuterei im Juni sollen iranische Milizen die russische Armee physisch dabei unterstützt haben, die Wagner-Kommandozentralen in Syrien unter Kontrolle zu bringen. Es ist bekannt, dass mehrere höhere Prigoschin-Leute in der russischen Militärbasis Hmeimim interniert wurden.

In Syrien – aber auch in anderen Staaten, in denen die Wagner-Leute mitgemischt haben – geht es jedoch nicht nur um militärische Kontrolle, sondern auch um gute Geschäfte. Weil die Wagner-Milizen dem Assad-Regime so nützlich waren, durften sie in Syrien an diversen Kontrakten, besonders bei Öl und Gas, mitschneiden. Generell sind durch Prigoschins Sturz lukrative transnationale Patronagenetzwerke frei geworden. Das eröffnet Russland Chancen – aber auch anderen Playern, die in den Kulissen warten. (Gudrun Harrer, 25.8.2023)