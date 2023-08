Hier kommen die Mediennews vom Donnerstag:

Radio Austria: Klage auf mehr als 1,6 Millionen Euro gegen Fellner-Radio Die Radiogesellschaft Entspannungsfunk klagt von Radio Austria Geld für verkaufte Lizenzen ein. Bei der Mediengruppe Österreich nennt man das Vorgehen "völlig unbegründet"

Die Radiogesellschaft Entspannungsfunk klagt von Radio Austria Geld für verkaufte Lizenzen ein. Getty Images

Stiftungsrat Lederer: Was der ORF zum Beitrag beitragen soll Ab 2024 müssen alle für den ORF zahlen. Dann habe der öffentliche Medienkonzern noch einiges zu reformieren, um den Beitrag zu rechtfertigen, findet Heinz Lederer

Wissensmagazin: Red Bull Media House veröffentlicht "Terra Mater" nur noch zweimal jährlich Das Magazin wird zum "Bookazine" in engerer Abstimmung mit Videoproduktionen von Terra Mater

Doku "Überleben in der Heißzeit: Zivilisation" in ORF 1: Unvorstellbare Veränderungen Der sehr fundierte Film enthält viele interessante Fakten, wirkt aber etwas boulevardesk

Rampenschau: Prügelei bei deutschem "Trash-Paar" und ein Starkoch im Gefängnis Moderatorin Verena Kerth und Sänger Marc Terenzi stritten, bis die Polizei kam. Und der ehemalige Starkoch Alfons Schuhbeck ist nun im Gefängnis

Verlängerung: Serie "And Just Like That..." bekommt eine dritte Staffel Die Nachfolgeserie von "Sex and the City" hat grünes Licht für eine weitere Runde

Journalismusförderung: Wiener Medieninitiative förderte seit 2019 182 journalistische Projekte Bei 40 Prozent handelte es sich um Neugründungen sowie Medien-Start-ups

Pressefreiheit: Russland verlängert Untersuchungshaft für US-Journalist Gershkovich Dem Reporter des "Wall Street Journals" wird das Sammeln von Informationen über Rüstungsindustrie vorgeworfen

Fernsehen: Martina Ebm als "Tiefwassertaucher unterm Dach" in ORF/MDR-Komödie Die von Rupert Henning inszenierte Komödie soll 2024 im ORF zu sehen sein

Switchlist: "The Paradise", "Arrival" und "Das Verrätertor": TV-Tipps für Donnerstag

