Nach fast 60 Jahren im Familienbesitz wird Subway an einen Finanzinvestor verkauft. Einst die größte Restaurantkette der Welt, befindet man sich heute in einer Abwärtsspirale

Mit 1000 US-Dollar eines Astrophysikers ging die Geschichte der Fastfoodkette Subway im Jahr 1965 los. Der damals 17-jährige Fred DeLuca suchte einen Weg, um Geld für sein angepeiltes Medizinstudium aufzustellen. Er fragte einen Freund seines Vaters, den Astrophysiker Peter Buck, um finanzielle Unterstützung. Einfach schenken wollte Buck dem Jungen das Geld nicht. Er schlug ihm stattdessen vor, einen Shop zu eröffnen, in dem er belegte und getoastete Baguettes verkauft. Dafür schieße er ihm 1000 Startkapital zu.

Gesagt, getan. Im August 1965 eröffnete in Bridgeport im US-Bundesstaat Connecticut ein Laden namens Pete’s Super Submarines, benannt nach den U-Boot-förmigen Broten. Der Start lief holprig, das Geschäft sprang nicht recht an, doch es mangelte nicht an Expansionswillen. Weitere Filialen eröffneten. Man versuchte es mit einer Namensänderung. "Sub" für Submarine-Sandwich und "way" für unterwegs, half auch nichts.

Kurzzeitig war Subway sogar größer als McDonald’s, mittlerweile ist der Burgerbrater aber weit davongezogen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MICHA

Der Wendepunkt kam 1974. Subway betrieb damals 17 Imbisse und schlug eine neue Richtung ein: Franchise. In mehr als 100 Ländern wurden Franchisenehmer mit niedrigen Einstiegsgebühren angelockt, und es funktionierte. In kurzer Zeit wuchs Subway hinter McDonald’s zur zweitgrößten Lokalkette der Welt.

Verkauft an Finanzinvestor

Sprung ins Jetzt. Seit Jahresbeginn gab es Gerüchte und Gespräche über einen möglichen Verkauf des Unternehmens, das bis dato in Familienbesitz stand. Seit Donnerstag ist es gewiss. Der Finanzinvestor Roark Capital übernimmt die Kette, zum Kaufpreis wird in der Öffentlichkeit geschwiegen. Berichten des gut informierten Wall Street Journal und der Nachrichtenagentur Reuters zufolge dürfte sich die Summe zwischen neun und zehn Milliarden US-Dollar bewegen. Dem Verkauf dürfte ein langes Bieterverfahren vorausgegangen sein, in das andere prominente Namen wie Goldman Sachs, Bain oder Advent involviert waren. Allesamt Heuschrecken, wie Finanzinvestoren im Wirtschaftssprech gerne genannt werden.

Die Gespräche haben sich gezogen, weil die von Finanzinvestoren üblicherweise mit Schulden finanzierten Übernahmen nicht mehr so einfach sind wie früher. Hintergrund sind die gestiegenen Zinsen und die wirtschaftliche Abkühlung, die Rezessionssorgen schüren. Der "Gewinner" jedenfalls, Roark Capital, ist kein Fremder in der Branche, der Investor kontrolliert bereits US-Ketten wie Dunkin’ Donuts, Arby’s, Baskin-Robbins und Buffalo Wild Wings.

In der Maßeinheit "Footlong" misst Subway seine Sandwiches. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Expansion, Expansion, Expansion

Wachstum war stets die Prämisse, und lange Zeit florierte das Geschäft. Subway wuchs zu einer multinationalen Marke, der Erfolg gipfelte im Jahr 2012. Damals erzielte das Unternehmen den Rekordumsatz von 18 Milliarden Dollar, in mehr als 44.000 Läden in 110 Ländern wurden Subs verkauft. Somit war McDonald’s überholt, Subway war die weltweite Nummer eins.

Ab dann begann der Glanz langsam zu verblassen. Im Jahr 2015 erlag Fred DeLuca einer Krebserkrankung, von da an hatte die Familie Buck die Kontrolle über Subway. Im Jahr 2021 starb dann auch Peter Buck. Fortan mussten immer mehr Filialen schließen, zahlreiche Franchisenehmer verließen das System. Subway hatte sich stets in der Ecke des "hochwertigen Fastfoods" positioniert, aber die Weiterentwicklung des Markts verschlafen.

Viele Fragen

Und dann ist da noch die Sache mit dem Bestellmodus. Andere Fastfoodketten haben ihre Klassiker wie den Big Mac oder den Whopper. Bei Subway muss man viele Fragen beantworten, bevor man etwas zu essen bekommt. Welches Brot? Welches Gemüse? Welche Sauce? Das ermöglicht einerseits individuelle Vielfalt, andererseits dauert es länger, und ein ikonisches Aushängeschild wie der Big Mac lässt sich dadurch nicht erschaffen. Der aktuelle Geschäftsführer, John Chidsey, hat versucht, daran zu rütteln, führte fixe Menüs ein. Doch allein zwischen 2016 und 2022 schloss Subway nur in den USA mehr als 6000 Standorte.

Viel Auswahl, viele Fragen. Bei einem Subway-Besuch muss man sich einiges überlegen. APA/Getty Images via AFP/GETTY I

Ein Blick auf den vermutlichen Verkaufspreis zeigt, dass Subway mittlerweile weit abgeschlagen ist vom Fastfood-Krösus McDonald’s. Das gelbe M soll dem Marktforschungsinstitut Kantar zufolge fast 20-mal wertvoller sein als Subway, obwohl der Burger-Riese weder viel mehr Umsatz macht noch viel mehr Lokale betreibt. Bei McDonald’s waren es zuletzt rund 40.000, bei Subway 37.000. In Österreich sind es laut Firmenwebsite aktuell 39 Lokale.

Doch die Probleme reichen noch weiter. Es war stets deutlich günstiger, einen Subway zu eröffnen als etwa einen McDonald’s, dafür waren bei der Sandwichkette die Gebühren für Lizenz und Werbeausgaben mit 12,5 Prozent am Umsatz klar höher als bei der Konkurrenz.

Gegner aus den eigenen Reihen

In jüngerer Vergangenheit mehrten sich dann auch Berichte wie jener der New York Times, dass sogenannte Gebietsentwickler von Subway neue Franchisenehmer anwerben, sie dann aber massiv unter Druck setzen und übergenau kontrollieren. So lange kontrollieren, bis diese die Lizenz verlieren. Der Grund: Oftmals sollen diese Entwickler selbst Franchisenehmer gewesen sein, die so die Konkurrenz aus dem Markt drängten und das Geschäft selbst übernehmen konnten. Franchisenehmer sollten also entweder selbst expandieren, oder es kam Druck durch die Konkurrenz. Wachstum um jeden Preis.

Wie es mit Subway weitergeht, ist aktuell nicht absehbar. Fred DeLuca war stets darauf bedacht, das Unternehmen nicht an die Börse zu bringen. Er soll in Aktionären nur eine potenzielle Ablenkung gesehen haben. Der neue Eigentümer Roark jedenfalls sieht in denen kein Problem, wie sein Portfolio zeigt. (Andreas Danzer, 25.8.2023)