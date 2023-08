Zwei der Zeichnungen, bei denen die Datierung gelang. Andrea Jalandoni

Eines gleich vorweg: Diese Zeichnungen ähneln jenen aus Höhlen in aller Welt, die mit einem Alter von manchmal zigtausenden Jahren zu den ältesten Kulturgütern der Welt gehören. Doch in diesem Fall sind sie kaum mehr als hundert Jahre alt. Das konnte durch eine Datierung mithilfe der Radiokarbonmethode nun bestätigt werden, wie eine Studie im Fachjournal "Plos One" berichtet.

Sie befinden sich auf der Insel Borneo. In einer Kalksteinhöhle nahe der Stadt Kuching im Westen von Borneo gibt es hunderte Höhlenmalereien, die zu einem größeren Kreis ähnlicher Zeichnungen gehören, der sich von den Philippinen bis zum malaysischen Festland erstreckt. Frühere Untersuchungen von Malereien außerhalb von Borneo hatten Herstellungszeiten zwischen 1500 vor und 500 nach Christus ergeben.

"Wir hatten Anhaltspunkte für ihr Alter anhand von Motiven wie vorgestellten Tieren, aber wir wussten nicht wirklich, wie alt sie waren, sodass es schwierig war zu interpretieren, was sie bedeuten könnten", sagt der Anthropologe Paul Tacon von der Griffith University.

Flucht zum Schutz der Kinder

Die erstmalige Datierung dieser Zeichnungen zeigt, dass sie zwischen 280 und 120 Jahre alt sind. Sie fallen damit in eine turbulente Phase Malaysias. Die damals regierende Herrscherschicht unterdrückte die indigenen Völker teils brutal. Davon berichten die Bidayuh, denen die Verwaltung der Höhle obliegt.

"Die Bidayuh erinnern sich an die Nutzung von Gua Sireh als Zufluchtsort während territorialer Gewalt in den frühen 1800er-Jahren, als ein sehr brutaler malaiischer Häuptling von ihnen die Herausgabe ihrer Kinder verlangte", sagt Tacon. "Sie weigerten sich und zogen sich nach Gua Sireh zurück, wo sie anfangs eine Truppe von 300 bewaffneten Männern abwehrten, die versuchten, vom 60 Meter tiefer gelegenen Tal in die Höhle einzudringen."

Dabei wurden zwei Bidayuh von den Angreifern erschossen, sieben wurden gefangen genommen und versklavt. Doch die Opfer waren nicht umsonst, erzählt Tacon: "Sie retteten ihre Kinder, als der Großteil des Stammes durch einen Durchgang an der Rückseite der größten Eingangskammer entkam, der Hunderte von Metern durch den Gunung-Nambi-Hügel führt."

Dass die Auflehnung gegen die Unterdrücker auch tatsächlich in den Malereien abgebildet ist, wird durch die Motive nahegelegt, berichtet das Team. "Die Figuren wurden mit charakteristischen Waffen gezeichnet, wie einer Pandat, die ausschließlich zum Kampf oder zum Schutz verwendet wurde, sowie zwei kurzklingigen Parang Ilang, den Hauptwaffen der Kriegsführung, die die ersten Jahrzehnte der weißen Herrschaft in Borneo kennzeichneten", sagt Tacon.

Das Forschungsteam bei der Arbeit in der Höhle. Paul S.C. Taçon

Kohle zum Zeichnen

Dass diese Art der Datierung überhaupt möglich ist, liegt an der verwendeten Farbe. "Wir wollten bestätigen, dass die Bilder mit Holzkohle gezeichnet wurden, da es nur eine begrenzte Anzahl von Stoffen gibt, die man tatsächlich mit der Radiokarbonmethode datieren kann", sagt Jillian Huntley vom Forschungsteam. "Wir untersuchten die Zerfallsisotope von Kohlenstoff, was bedeutete, dass das Material kohlenstoffhaltig sein musste, und unsere Analysen ergaben, dass Holzkohle von verschiedenen Bambusarten verwendet worden war."

Dass so junge Kunst jener von vor zigtausend Jahren ähnelt, ist bei näherer Betrachtung nicht überraschend. Auch die Aborigines in Australien fertigten ähnliche Malereien an, bevor die ersten Europäer den Kontinent erreichten. Dann erst änderten sich Kultur und Gebräuche, die zuvor die Jahrtausende überdauert hatten. So dürfte es sich auch auf Borneo zugetragen haben.

"Schwarze Zeichnungen werden in der Region schon seit Tausenden von Jahren angefertigt", sagt Huntley. "Unsere Arbeit in Gua Sireh zeigt, dass diese Kunstform bis in die jüngste Vergangenheit genutzt wurde, um die Erfahrungen der indigenen Völker mit Kolonialisierung und territorialer Gewalt festzuhalten." (Reinhard Kleindl, 27.8.2023)