Russlands Präsident Wladimir Putin war auch am dritten und letzten Tag des Brics-Gipfels per Video zugeschaltet. IMAGO/Sergei Bobylev

Offiziell ist ausschließlich von Partnerschaft, Solidarität, gemeinsamer Entwicklung die Rede. Doch hinter den Kulissen geht es zwischen den fünf Mitgliedern des Brics-Staatenbundes, die sich Dienstag bis Donnerstag zu ihrem dreitägigen Gipfel in der südafrikanischen Metropole Johannesburg versammelten, spannungsvoller zu.

Indiens Premier Narendra Modi wollte bei seiner Ankunft erst gar nicht aus dem Flugzeug steigen, weil er lediglich von einem gewöhnlichen Minister empfangen wurde, will das südafrikanische Webmagazin Daily Maverick wissen. Sein chinesischer Kollege Xi Jingping war von Präsident Cyril Ramaphosa persönlich abgeholt worden. Erst als wenigstens Vizepräsident Paul Mashatile zum Flughafen eilte, erklärte sich Modi zum Aussteigen bereit.

Schon im Vorfeld des Gipfels hatte Gastgeber Cyril Ramaphosa den indischen Regierungschef zu einer persönlichen Teilnahme überreden müssen: Auch dafür sollen Indiens Spannungen mit China – unter anderem wegen des umstrittenen gemeinsamen Grenzverlaufs – verantwortlich gewesen sein.

Andere Differenzen werden subtiler ausgetragen. "Wir wollen kein Gegengewicht gegen G7, G20 oder die USA sein", sagte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva am Rand des Gipfels: "Wir wollen uns lediglich gemeinsam organisieren."

Nord/Süd statt Ost/West

Das sieht vor allem der russische Präsident Wladimir Putin anders, der wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (ICC) nur virtuell anwesend war, aber keine Gelegenheit ausließ, das Bündnis gegen die "westliche Hegemonie" in Stellung zu bringen. Die Vorherrschaft der USA und ihre Einmischung in die Vorgänge in der Ukraine hätten zum dortigen Konflikt geführt, polterte er aus Moskau. Widerspruch wurde nicht laut. Außer ihm sprach auch Xi vom Gegengewicht zur Hegemonie des Westens: "Besessen von ihrer Vormachtstellung setzen manche Staaten alles daran, Entwicklungsmärkte und -staaten zu verkrüppeln", hieß es in einer Rede, die Xi aber nicht selbst hielt: Er fehlte bei der Eröffnung des Gipfels aus nicht bekannten Gründen.

Südafrikas Regierung versucht wie die indische und die brasilianische, den neuen Ost-West-Konflikt möglichst klein zu halten. Ihr geht es um den Widerspruch zwischen Nord und Süd. Zudem wollen sie es sich mit den westlichen Handelspartnern nicht verderben. Außer von Putin wurde der "Konflikt in der Ukraine" deshalb nur in dem Zusammenhang angesprochen, dass er auf friedliche Weise beendet werden müsse.

China für Südafrika

Die öffentliche Austragung eines weiteren Konflikts konnten die Brics-Mitglieder vermeiden. Die Differenzen in Sachen Erweiterung ihres Bündnisses, das Hauptthema ihres 15. Gipfels, wurden kleingehalten. Alle fünf Regierungschefs versicherten, gegen eine Vergrößerung ihres Klubs grundsätzlich nichts einzuwenden zu haben. Doch wie die Kriterien für eine Mitgliedschaft genau aussehen sollen, wird hinter den Kulissen offenbar kontrovers debattiert. In seiner Konkurrenz zu China ist Indien besorgt, dass Peking seine Hausmacht im Bündnis weiter ausweiten könnte. Und Brasilien will verhindern, dass Brics mit der Aufnahme von Staaten wie dem Iran, Kuba oder Venezuela immer stärker gegen den Westen in Stellung gebracht wird.

Was aus einem ähnlichen Thema wird, an dem Indien, Brasilien und Südafrika besonders liegt, ist ebenfalls noch nicht entschieden: der Reform des UN-Sicherheitsrats. Sie streben einen permanenten Sitz in dem Gremium an. Doch Russland und China stehen dem reserviert gegenüber, weil es ihren eigenen Einfluss schmälern könnte. Präsident Xi soll Südafrika inzwischen Unterstützung zugesagt haben, heißt es. Während Putin das Thema erst gar nicht angesprochen hat. (Johannes Dieterich aus Johnannesburg, 24.8.2023)