Wieder einmal tüftelt die Welt an einer russischen Gleichung mit vielen Unbekannten: War Söldnerchef Jewgeni Prigoschin an Bord der Mittwochabend bei Moskau abgestürzten Maschine? Wurde der Privatjet abgeschossen – und wenn ja, von wem? Hat sich tatsächlich die komplette Führungsriege der ständig im Konfliktmodus operierenden Wagner-Truppe gemeinsam in ein Flugzeug gesetzt? Und war es wirklich der Kreml, der die Gelegenheit nutzte, um jene zu beseitigen, die auf den Tag genau zwei Monate zuvor die Militärführung in Moskau bei ihrer – ebenfalls rätselumrankten – Rebellion herausgefordert hatten?

Ermittlungen an der Absturzstelle des Flugzeugs, in dem sich Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin befand, nahe der Ortschaft Kuschenkino. AFP/OLGA MALTSEVA

Klar, dass all diese Fragen interessieren. Schließlich möchte man mehr wissen über die Machtkämpfe innerhalb jenes Landes, das seit eineinhalb Jahren die gesamte Ukraine mit Angriffen überzieht und damit auch zur täglichen Herausforderung für den Westen wurde.

Wenn aber nun die Spekulationen ins Kraut schießen, wenn verworrene Verschwörungsnarrative mit der ebenso vehement vorgetragenen These von einem Herzinfarkt des Piloten um Aufmerksamkeit in den sozialen Medien buhlen, dann darf das nicht den Blick auf das Wesentliche verstellen: auf das Dickicht aus Gewalt und Desinformation, in das Moskau nicht nur die Außenwelt verstrickt, sondern immer mehr auch sich selbst.

Werben um Vertrauen

Die nächsten Tage werden mit jeder Menge Stellungnahmen aufwarten, mit Vermutungen, mit Untersuchungen unterschiedlichster Provenienz und Glaubwürdigkeit. Doch bereits jetzt ist klar: Wenn die Maschine absichtlich zum Absturz gebracht wurde, dann handelt es sich um politischen Mord – egal ob Prigoschin an Bord war oder nicht. Und selbst wenn Prigoschin einem Unfall zum Opfer gefallen sein sollte, dann steht mit ihm nun ein Mann im Zentrum der Aufmerksamkeit, der eine für ihre Brutalität im In- und Ausland berüchtigte Truppe befehligte, einst aufgepäppelt vom Kreml selbst, militärisch mächtig, aber ohne jede demokratische Legitimität.

Auch dass der Absturz so viele Fragen offenlässt und der Kreml vorerst beharrlich dazu schwieg, passt nur allzu gut zur Wagner-Geschichte selbst: Lange Zeit leugnete das offizielle Russland, dass die Söldnertruppe überhaupt existiert. Dann wurde sie zur Verbündeten Putins bei den Kämpfen in der Ostukraine und schließlich zur aufständischen Einheit, die es wagte, das Kriegsgeschick des Kremls infrage zu stellen.

Die Spirale der Moskauer "Wahrheit" drehte sich auch schon früher schnell weiter: 2014, als Russland die Krim annektierte, tauchten auf der Schwarzmeerhalbinsel Soldaten ohne Hoheitszeichen auf – die berühmten "grünen Männchen". Moskau bestritt zunächst, etwas mit ihnen zu tun zu haben, später ließ sich Putin für die Annexion feiern.

Dass sich dieses Muster wiederholt, sollten vor allem jene zur Kenntnis nehmen, mit denen Russland nun Allianzen gegen den verhassten Westen schmieden will. Denn die Signale, die Moskau gleichzeitig aussendet, sind verheerend: Macht wird dort nicht durch das Werben um Vertrauen abgesichert, sondern durch Gewalt und Verschleierung.

Ist Putin durch den Flugzeugcrash vom Mittwoch ein mächtigerer Präsident geworden? In seiner Welt vielleicht. Aber er bleibt einer, der täglich darum ringt, von der selbst geschaffenen strukturellen Gewalt nicht überrollt zu werden. (Gerald Schubert, 24.8.2023)