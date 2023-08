Sha'Carri Richardson bringt bei einer Größe von 1,55 Metern 45 Kilogramm auf die Waage und eine ungeheure Explosivität auf die Laufbahn. In Budapest bejubelte sie schon WM-Gold im Sprint. IMAGO/©INPHO/Morgan Treacy

Sha’Carri Richardson brüllte ihre ganze Freude heraus, sie hüpfte wie ein Flummi auf und ab, konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich bin der Champ. Ich habe es euch allen gesagt", jubelte die 23-jährige US-Amerikanerin. "Never give up. Du darfst nie zulassen, dass dich irgendwer runterzieht. Du musst kämpfen und dein Schicksal selbst bestimmen. Ich bin nicht nur zurück, ich bin besser."

Besser jedenfalls als in den vergangenen zwei Jahren. Die waren eine einzige Durststrecke. Doch in Budapest hat Richardson der Welt gezeigt, was in ihr steckt: Gold über 100 Meter in einer Wahnsinnszeit: 10,65 Sekunden. Nie zuvor ist eine Frau bei Weltmeisterschaften schneller gelaufen. Endlich löste Richardson das Versprechen ein, die schnellste Frau der Welt zu werden. Und das nach ihrer Geschichte.

Pure Dramatik

Als Teenager wollte sich Richardson das Leben nehmen, die Texanerin wurde früh von ihrer Mutter verlassen, sie wuchs bei ihrer Großmutter und einer Tante auf. Bei den Olympischen Spielen 2020, die 2021 in Tokio stattfanden, konnte sie als Mitfavoritin nicht starten, weil sie bei den US-Trials positiv auf Marihuana getestet worden war. Wenige Tage davor hatte Richardson erfahren, dass ihre leibliche Mutter gestorben war. "Ich wusste nicht, wie ich meine Emotionen kontrollieren oder damit umgehen sollte", sagte Richardson danach.

Die Aufregung war riesig. Selbst US-Präsident Joe Biden äußerte sich wohlwollend. Doch Richardson, die nur kurz gesperrt wurde, schlug auch Hass entgegen, sie wurde teilweise übelst beschimpft. Wohl auch, weil sie eine Ikone der Black-Lives-Matter-Bewegung ist. Danach hatte sie "sehr viel Wut" in sich. Es brauchte Zeit, die Anfeindungen zu verarbeiten, sie musste "erwachsen werden". Für die Heim-WM im Vorjahr in Eugene, Oregon, konnte sie sich nicht qualifizieren.

In Budapest klappte, was ihr bei der Heim-WM in Eugene mangels Qualifikation nicht gelingen konnte. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Nach einer langen Reise "mit Schmerzen und Traurigkeit" ist Richardson nun da angekommen, wo sie ihrer Meinung nach hingehört. Ganz oben. "Egal, was passiert, du darfst nie deinen Glauben verlieren", sagte sie, nachdem sie ganz außen auf Bahn neun von den Jamaikanerinnen Shericka Jackson (10,72) und Shelly-Ann Fraser-Pryce (10,75), der Titelverteidigerin, nicht zu halten gewesen war.

Eigene Welt

Die im Sprint eher unbeliebte Außenbahn hatte Richardson sich selbst zuzuschreiben. Sie war im Halbfinale schlecht aus den Blöcken gekommen, hatte sich gerade noch für den Endlauf qualifiziert. Dort lief sie völlig unbeschwert und anfänglich neuerlich hinterdrein. Noch zur Halbzeit des Rennens lag sie hinter Jackson und Fraser-Pryce, die am Ende doch mit offenen Mündern auf die rechts von ihnen jubelnde Richardson blickten. "Ich bin schon immer in meiner eigenen Welt gewesen, in meinem eigenen Element", sagte sie. "Deshalb war Bahn neun perfekt für mich."

Nach Gold über 100 Meter visiert Richardson über 200 Meter den nächsten WM-Titel an. AFP/JEWEL SAMAD

Auf ihre bunten Perücken und ultralange Fingernägel, mit denen sie schon öfter an die berühmt-berüchtigte Florence Griffith-Joyner erinnerte, hatte Richardson im Sprintfinale verzichtet. Nun peilt die Texanerin, die vom umstrittenen Ex-Sprinter Dennis Mitchell trainiert wird, wie ihr Landsmann Noah Lyles das Gold-Triple an. Am Freitag steht das Finale über 200 Meter an, am Samstag das Finale mit der Staffel. "Ich bin froh, dass ich zeigen kann, wer ich wirklich bin", sagt Sha’Carri Richardson.

Hudsons Traum

Mit beiden Beinen – vor allem mit dem linken, ihrem "Stemmbein" – vergleichsweise fest im Leben steht Victoria Hudson (27). Die Österreicherin strebt im Speerwurf-Finale am Freitagabend (20.20 Uhr, ORF Sport+) einen Spitzenplatz an. Nicht einmal eine Medaille scheint ausgeschlossen nach ihrem vierten Platz in der Qualifikation, die Top acht, die nach drei Würfen drei weitere Versuche haben, sollten machbar sein. Mit Julia Mayer, die am Samstag (sieben Uhr) am Marathonstart steht, geht die WM aus österreichischer Sicht zu Ende. (fri/sid, 25.8.2023)