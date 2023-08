Grüne Jubeltraube um Marco Grüll. APA/GEORG HOCHMUTH

Wien - Sachen gibt es: Rapid ist die Wundertüte des österreichischen Fußballs, am Donnerstagabend wurde im Hinspiel des Playoffs zur Conference League ACF Fiorentina tatsächlich 1:0 geschlagen. Nicht nur Trainer Zoran Barisic war "beeindruckt".

Es war ein Dampfbad, bei Anpfiff um 19 Uhr hatte es im Hütteldorfer Allianz Stadion noch 30 Grad, das Mitleid musste aber begrenzt sein, sie hätten ja nicht Profifußballer werden müssen. Abgesehen davon werden sie gut bezahlt, die Kicker von Fiorentina natürlich besser als die Rapidler, Italiens Welt ist in diesem Sport mit jener von Österreich, nicht zu vergleichen. Die Rollen waren klar verteilt. "Es ist ein Privileg, gegen sie spielen zu dürfen", hatte Barisic im Vorfeld gesagt. Seinem Kollegen aus Florenz, Vincenzo Italiano (schöner Name!), würde so ein Satz kaum einfallen. Es sei denn, Rapid wäre Manchester City, was aber am 24. August 2023 nicht der Fall war.

Mut war also gefragt. Und Begeisterung. Lust auf die Herausforderung. Seriosität und keine Sorglosigkeit mit dem Ball. Selbstbewusstsein. Kaninchen, die vor Schlangen erstarren, kann Barisic nicht leiden. Angesichts der brütenden Hitze musste zudem der innere Schweinhund, der in Zeiten des Klimawandels eine Auferstehung feiert, überwunden werden.

In der Innenverteidigung ersetzte Max Hofmann den bisher überragenden Nenad Cvetkovic, der Serbe hatte sich am vergangenen Sonntag während des 5:0 gegen Blau-Weiß Linz das Kreuzband gerissen. Die Startformation bestand aus elf Österreichern, keine Premiere, aber doch eine Rarität im globalisierten Fußball. Die ersten Minuten waren ein Abtasten, ein Kennenlernen. Rapid hielt absolut mit, versuchte, zu pressen. Und Marco Grülls Kopfball war fast gefährlich (11.). Fiorentina, nach einer Runde Tabellenführer der Serie A (wird sich im Laufe der Meisterschaft ändern), kontrollierte das Geschehen, hatte mehr Ballbesitz, wobei auf Gefährlichkeit vergessen oder verzichtet wurde. Rapids Abwehr kam nicht in die Situation, zu wanken.

Alles prickelnd

Die 23.000 Fans sorgten für eine prickelnde Atmosphäre, italienische Schlachtenbummler gab es keine, aufgrund von Ausschreitungen in der Vergangenheit waren sie ausgesperrt. Es war also das ultimative Heimspiel. 21. Minute: Rapid schaltet blitzschnell um, Nikolas Sattlberger schickt Thorsten Schick auf die Reise, seine unpräzise Hereingabe verfehlt Freund wie Feind deutlich. 26. Minute: Trinkpause. 35. Minute: Corner Rapid, Grüll tritt ihn, Rolando Mandragora hält Hofmann am Leiberl fest, der fällt, der kroatische Schiedsrichter Igor Pajac pfeift Elfmeter, eine nachvollziehbare Entscheidung. Grüll verwandelt den Strafstoß staubtrocken zum 1:0. Halbzeitfazit: Rapid agierte absolut diszipliniert, eine erstaunliche, abgeklärte, mutige Leistung. Ein Klasseunterschied konnte nicht ausgemacht werden. Im Gegenteil: Die Führung hatte mit Glück nichts zu tun.

Perfekter Elfer von Grüll. EPA/MAX SLOVENCIK

Die Italiener mussten handeln, und ja, sie erzeugten Druck. Aber Rapid hielt dagegen, kämpfte, rackerte, lotete die Grenzen aus, ging ans Limit. 70. Minute: Nicolas Kühn, ein Deutscher, ersetzt Moritz Oswald. Torschütze Grüll durfte gehen und Ante Bajic kommen (80.). In der letzten Minute hatte Tormann Niklas Hedl zwei bravouröse Momente, er parierte die Schüsse von Lucas Beltran und Gino Infantino. So endete der Vergleich zwischen David und Goliath mit Davids Sieg. Die erschöpften Rapidler sanken in die Knie, die Westtribüne spendete großen Applaus.

Das Rückspiel steigt am 31. August in Florenz. Für Rapid wird es kein lockerer Betriebsausflug, sondern ein richtig spannendes Abenteuer. Denn die Chance auf die Gruppenphase und das damit verbundene Startgeld von drei Millionen Euro ist intakt. Mehr kann man echt nicht verlangen. (Christian Hackl, 24.8.2023)

Fußball-Conference-League, Play-off, Hinspiel:

SK Rapid Wien - ACF Fiorentina 1:0 (1:0). Wien, Weststadion, 23.000 Zuschauer, SR Pajac/CRO. Rückspiel am 31. August (20.00 Uhr) in Florenz, der Aufsteiger steht in der Gruppenphase.

Tor: 1:0 (35.) Grüll (Foulelfmeter)

Rapid: Hedl - Schick, Querfeld, Hofmann, Auer (92. Moormann) - Sattlberger, Kerschbaum - Oswald (71. Kühn), Seidl (92. Greil), Grüll (81. Bajic) - Burgstaller

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovic, Ranieri (81. Martinez), Biraghi - Arthur, Mandragora (81. Duncan) - Gonzalez, Bonaventura (70. Infantino), Brekalo (57. Sottil) - Nzola (80. Beltran)

Gelbe Karten: Hofmann, Schick bzw. Mandragora, Bonaventura